Mistet faren i selvmord som elleveåring: – Jeg brukte håndballen som terapi

For ti år siden mistet håndballspiller Marielle Nordvang (21) faren. Nå åpner hun opp om den vonde opplevelsen, og mener det er viktig for sorgprosessen å snakke om de vanskelige tingene.

Marielle Nordvang (21) herjer for tiden som kaptein på Aker i eliteserien i håndball, med hele 57 mål på syv kamper.

Hun regnes for å være et stort talent med en lysende framtid på banen.

Samtidig er denne tiden på året tung for 21-åringen. Den 27. oktober er det nøyaktig ti år siden den verste dagen i Nordvangs liv.

Elleve år gammel ble hun hentet ut av skoletimen, og ante ingenting om sjokkbeskjeden som minutter senere skulle forandre livet hennes for alltid.

– Når man er liten da så tenker man: «Hva skjer? Kanskje det er noe kult?», forteller Nordvang til TV 2.

Læreren viste henne til et rom, og der satt moren.

– Da skjønte jeg at det hadde skjedd noe, sier 21-åringen, før hun fortsetter:

– Da fortalte de at faren min hadde tatt livet sitt.

Håndball ble redningen

Samme dag valgte Nordvang likevel å dra på håndballtrening med laget sitt på Nesodden, og siden den gang har håndballen vært en viktig del av sorgprosessen.

– Vi satt først i garderoben en liten stund og bare gråt. Det var veldig trist, forteller hun.

Deretter gikk jentene samlet ut på banen for å gjøre det de liker aller best - å spille håndball.

– Det føltes så riktig å bare dra til et sted hvor jeg visste at alt var normalt. Der var det ingenting som var endret. Der var det de samme reglene, de samme lagkameratene. Der kunne jeg bare trene og slippe og tenke på alt som skjedde utenfor håndballen. Jeg brukte håndballen som terapi, understreker 21-åringen.

Håndballen ble et fristed, og en arena der hun opplevde glede og mestring.

I dag betegnes 21-åringen som et stjerneskudd med en svært lovende fremtid som håndballspiller.

Aker-trener Lars Abelsen er en av mange som ikke visste om Nordvangs sterke historie.

– Nei, det var jeg faktisk ikke klar over, innrømmer Abelsen overfor TV 2.

Samtidig understreker han hvor fornøyd han er med Nordvang – både på og utenfor banen.

FRISTED: Håndballen ble viktig for Nordvang. Foto: Fredrik Hagen/NTB.

– Hun har stått frem fra kamp én i sesongstarten og har virkelig vært en viktig bidragsyter for oss. Hun er en naturlig leder i gruppa og nyter stor respekt for den hun er. Hun, sammen med resten av kapteinsteamet, har en viktig rolle for å utvikle den kulturen vi ønsker å ha i vår prestasjonsgruppe, understreker Abelsen.

Ønsker mer åpenhet rundt selvmord

Hendelsen påvirker Nordvang fortsatt i hverdagen. Særlig på denne mørke tiden av året.

– Høsten er ofte litt tøffere, fordi det var da han tok livet sitt. Rett etter det har han bursdag, og så er det farsdag. Så det er veldig mye som skjer på høsten som bringer frem minnene om at man ikke har den faren alle andre har, innrømmer hun.

HØST: Høsten bringer frem mange vonde minner for Nordvang. Foto: Marte Christensen / TV 2

Nå oppfordrer 21-åringen andre til å snakke mer om temaet selvmord. Et tema som berører mange.

– Jeg kunne ønske at folk turte å spørre litt mer. Jeg merket at det er mange som lurer på ting, men er redd for å snakke med meg om det, sier hun og fortsetter;

– Det er et tema som er tøft å snakke om, men det er samtidig en veldig viktig del av sorgprosessen. Man har bare godt av å grave litt i egne følelser etter en sånn hendelse.

Selv fikk hun hjelp av en idrettspsykolog. Han lurte på hvorfor håndballen var så viktig for Nordvang, og det var da de kom inn på hendelsen.

– Det er jo noe som må bearbeides, så det var veldig fint å snakke litt med han om det, forteller hun.

Tatt ut til rekruttlandslaget

Abelsen er ikke den eneste treneren Nordvang har imponert denne sesongen. I starten av oktober fikk hun nemlig sin første innkalling til det norske rekruttlandslaget.

– Det kom som en overraskelse. Jeg hadde ikke forventet det i det hele tatt. Jeg fikk telefon dagen før vi skulle dra om jeg ville være med, og det var utrolig gøy! Det er en opplevelse jeg tar med meg videre, avslutter hun.

Innkallingen kom etter at Nordvang scoret utrolige 15 mål mot Fredrikstad i Kongstenhallen.

