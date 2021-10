Flere forfall: – En tid for å krysse fingrene

Se Leicester-Manchester United på TV 2 Sport Premium og Play lørdag fra klokken 15.30.

Det er igjen tid for Premier League-fotball for Ole Gunnar Solskjær og Manchester United. Etter en meget god sesongstart og 13 poeng på de første fem kampene, har det gått noe tråere for Solskjærs mannskap. De siste to kampene har gitt et tap og én uavgjort. Nå har landslagspausen gitt kristiansunderen mer å tenke på.

– Landslagspausen er noen ganger en tid for å krysse fingrene og håpe på det beste. Raphaël har en skade og er ute noen uker, men Victor og Eric spilte, noe som var bra for oss. Edinson og Fred regner vi ikke med. Vi må gi de tid til å restituere og komme seg. Forhåpentligvis kan de være involverte i midtuka. Harry var tilbake på gresset i dag for første gang, så vi ser ganske sterke ut, sier Solskjær på fredagens pressekonferanse.

Hans franske stopperkjempe, Raphaël Varane, må belage seg på noen uker på sidelinjen etter at han pådro seg en lyskeskade i Nations League-finalen. Fra før er også rekkekamerat og kaptein, Harry Maguire, på skadelista, på grunn av en leggskade, men engelskmannen har begynt opptreningen. En annen som nærmer seg comeback er Marcus Rashford.

TV 2-Fin raser: – Jeg slår opp med Newcastle

– Han har jobbet veldig hardt og han spilte bak lukkede dører forrige uke, så han er fit og klar, opplyser Solskjær.

Tenker ikke på Atalanta og Liverpool

Den neste tre ukene venter et meget tøft program for nordmannens mannskap. Etter Leicester på King Power Stadium, venter både Atalanta og Liverpool i neste uke. Deretter skal de røde djevlene måle krefter med Tottenham og Manchester City.

– Jeg kan ikke tenke på Atalanta og Liverpool, det er bare Leicester. Det blir nøkkelen nå, å ta en kamp om gangen. Vi ser fram til denne perioden. Alle spillerne vil spille mot de beste lagene og vi skal møte noe av de beste lagene, sier Solskjær, som legger til at han forventer et tøft oppgjør på King Power Stadium, til tross for at «The Foxes» foreløpig ligger på en skuffende 13. plass.

– Det er fortsatt tidlig i sesongen og noen ganger ser man ikke det hele bildet så tidlig. Jeg har stor respekt hver gang vi reiser til Leicester. De har gjort gode signeringer. De fleste av oss har sluppet inn mål vi ikke burde, men det blir alltid en vanskelig kamp der, sier han.

En som muligens blir å se på banen for Manchester United er Jesse Lingard. Hans nåværende kontrakt på Old Trafford strekker seg ut sesongen og ifølge BBC skal han ha takket nei til en ny avtale. Til TV 2 er Solskjær krystallklar:

– Et sykt bilde på hva de kan få til

– Jesse har hatt en god start på sesongen. Han har kommet inn, scoret noen mål og vært veldig viktig. Han vet hva vi vil, vi ønsker å forlenge kontrakten. Vi ser han som en viktige spiller. Så er det opp til han å få mer spilletid, samtidig som det er litt opp til meg å gi han spilletid, fordi han fortjener det. Hver gang jeg velger et lag, må jeg utelate noen. Forhåpentligvis får vi til en avtale med Jesse, for vi verdsetter han veldig i og rundt klubben. Han er en topp spiller og person, sier Solskjær.

Vil ikke snakke politikk

48-åringen måtte også finne seg i å svare på spørsmål om Newcastle på fredagens pressekonferanse. Klubben fra Nordøst-England ble i forrige uke solgt til den saudiarabiske PIF-gruppen (Public Investment Fund of Saudi Arabia), som sikret seg 80 prosent av klubbens aksjer. Med det kan gjengen fra St James' Park kalle seg verdens rikeste fotballklubb.

– Det har ikke vært mitt fokus, men jeg har fått det med meg. Jeg trodde ikke at det kom til å skje, men det har det. Det kommer til å endre bildet. Jeg vet ikke planene til de nye eierene, men det er en fantastisk klubb med tradisjoner, sier nordmannen og legger til:

– På lang sikt blir det interessant å følge med. Det har vært den store snakkisen de siste ukene, men jeg vil ikke ta del i den politiske diskusjonen.