Én hypotese er styrket: – Mange har kjent på en livsfrykt

Det har nå snart gått to døgn siden Espen Andersen Bråthen (37) drepte fem personer og skadet tre andre på Kongsberg.

Fredag formiddag ble han varetektsfengslet i fire uker med brev- og besøksforbud. To av ukene er i full isolasjon.

Bråthen har samtykket til fengsling.

– Svært alvorlig sak

PST uttalte torsdag at angrepet fremstår som et terrorangrep, men foreløpig er han kun siktet for fem drap.

Fredag ettermiddag har Sør-Øst politidistrikt pressekonferanse for å informere om siste nytt.

– Dette er en svært alvorlig sak. Det er en tøff sak for et lokalsamfunn og et helt land. Vi skal finne ut hva som skjedde, sier politiinspektør Per Thomas Omholt.

Siktelsen blir utvidet

Omholt opplyser at gjerningspersonen har skutt etter «forholdsvis mange» personer.

– De har kjent på en livsfrykt, sier han.

Siktelsen vil bli utvidet til og også gjelde disse tilfellene.

Når det gjelder dødsårsak og hvilke andre våpen enn pil og bue som er brukt, ønsker ikke politiet utdype ytterligere på nåværende tidspunkt. Men Omholt bekrefter at det har blitt brukt tre typer våpen.

– Vi har formelt avhørt over 50 vitner, men i tillegg har vi snakket med mange flere i rundspørringer, sier Omholt.

Erkjenner ikke straffskyld

Politiet opplyser at etterforskningen er bred innledningsvis, og at de jobber ut i fra mange ulike hypoteser.

– Siktede har erkjent de faktiske forhold, men ikke tatt stilling til spørsmålet om straffskyld, sier Omholt.

Når det gjelder motiv, har politiet også jobbet ut fra i flere hypoteser.

BLOMSTER: Torget på Kongsberg fylles opp med blomster og lys. Foto: Jonas Been Henriksen / TV 2

– Enten om det er sinne, hat, jihad (hellig krig, journ.anm), sykdom eller provokasjon. Den hypotesen som er styrket mest er at bakgrunnen er sykdom. Men vi holder det åpent at andre hypoteser kan være styrket, sier Omholt.

– Vi skal finne ut hva som har skjedd

Politiinspektøren sier at de tror siktede har tenkt på å utføre handlingen i noe tid. Men trolig ikke lenge.

– Vi kommer ikke til å spare på ressurser i denne saken. Vi skal finne ut hva som har skjedd, og ikke minst hvorfor, sier Omholt.

Avhørene av den siktede vil fortsette når hans helsetilstand er bedre.

Alle de avdøde er enda ikke formelt identifisert. Omholt opplyser at de vil gå ut med navnene på de fem drepte så snart som mulig.

– Vil snu hver stein

Politiet sier den videre etterforskningen vil vise om terrorparagrafen også vil anvendes på denne saken.

– Dette er en vurdering vi gjør fortløpende.

Avslutningsvis sier politiinspektøren at de vil snu hver eneste stein for å finne ut hvorfor og hva som skjedde.

Saken oppdateres fortløpende!