Rangerer Klopp blant de aller største Liverpool-legendene

Jürgen Klopp hadde én oppgave da han tok over Liverpool i 2015. Å gjenreise den gamle storheten.

– Han er veldig nær de største.

Det svarer daglig leder av Liverpools supporterklubb, Tore Hansen, på spørsmål om hvor han rangerer Jürgen Klopp i Liverpools manager-historie.

Søndag er det nøyaktig seks år siden Klopp ledet Liverpool i sin første kamp og startet en ny æra for klubben.

Troféfangsten til tyskeren er langt mindre enn de legendariske managerne Bill Shankly, Bob Paisley og Kenny Dalglish. Det er ikke rart mener Hansen.

– Paisley hadde fordelen med å ta over et veldig bra mannskap. Det han klarte var å løfte laget videre. Han tok dem et hakk opp, spesielt ute i Europa. Kenny Dalglish gjorde det strålende i en tøff periode for Liverpool etter Heysel-tragedien.

– Toppfotballen i dag er annerledes enn hva den var på den tiden. Det er mange andre faktorer som påvirker, som penger og eierskap. Ting er blitt mer komplisert. Det er vanskelig å sammenligne Klopp med de på grunn av dette, men han er helt der oppe. En ting er å vinne ting, en annen er å ha den annerkjennelsen Klopp har blant supporterne. Det er enormt sterkt. Det er noe man egentlig ikke kan oppnå med resultater. Det føler jeg er helt unikt, sier Tore Hansen.

De store managernes meritter: Som oftest er det navnene Bill Shankly, Bob Paisley og Kenny Dalglish som dukker opp når man hører om Liverpools storhetstid. De siste årene har Jürgen Klopp meldt seg på. Bill Shankly (Trente Liverpool fra 1959-1974): Tre ligatitler, to FA-cup-trofeer, tre ligacup-trofeer og ett Uefa Cup-trofé. Bob Paisley (Trente Liverpool far 1974-1983): Seks ligatitler, tre ligacup-trofeer, tre Champions League-trofeer, Ett Uefa Cup-trofé og én Supercup. Kenny Dalglish (Trente Liverpool fra 1985-1991 og 2011-2012): Tre ligatitler, to FA Cup-trofeer og ett ligacup-trofé. Jürgen Klopp (Trent Liverpool fra 2015-): Ett Premier League-trofé, ett Champions League-trofé, Én Supercup og ett VM for klubblag.

– Det var starten på noe spesielt

For da Jürgen Klopp kom til Liverpool hadde klubben kun vunnet to trofeer siden Champions League-bragden i 2005.

FA Cupen i 2006 og ligacupen i 2011 var det eneste klubben hadde hatt å juble for de siste ti sesongene.

Klopps første år var tøft og klubben måtte ta til takke med åttendeplass, men noe stort var i emning. Siden 2016/2017-sesongen har Liverpool vært innenfor topp fire hver eneste sesong.

På seks år har Klopp utvilsomt utrettet store ting med Liverpool. Han sikret klubbens første ligatittel på utrolige 30 (!) år. Sesongen før sikret han også klubbens sjette Champions League-trofé.

– Det går ikke an å treffe bedre. Klopp har vært et scoop. Han passer klubbens profil perfekt, sier TV 2s fotballekspert Morten Langli.

FOLKEFEST: Liverpool-supporterne hvalfartet til sentrum da Liverpool skulle feire klubbens sjette Champions League-trofé. Foto: Oli Scarff

– Hvordan vil du oppsummere Klopps tid i Liverpool?

– Fantastisk. Han har kjøpt godt, byttet ut dem som ikke har vært gode nok, utviklet dem som var der, samt fått frem flere talenter fra egne rekker. I tillegg har han vunnet de to største titlene klubben kan vinne, sier Langli.

Jürgen Klopp husker tilbake til 17. oktober 2015 som en merkedag for Liverpool.

– Det var starten på noe spesielt. Klubben, de ansatte og trenerne har gjort en veldig god jobb over flere år. Det gjør at vi nå er i en ganske ulik situasjon enn vi var i 2015. Vi hadde en del trappetrinn å ta, men vi tok dem. Nå er vi her, sier Klopp til Premier Leagues egen kanal.

– Hva har vært de største endringene i din lederstil?

– Ingenting. Jeg har ikke trengt å forandre meg. Jeg har fått utfordringer jeg ikke så for meg at jeg skulle få, så jeg har selvsagt vokst som manager. Jeg kunne aldri gjort dette alene, men med de ansatte har vi fått til noe veldig bra her, sier tyskeren.

STOR: Jürgen Klopp har skrevet seg inn i Liverpools historiebøker. Foto: Carl Recine

Dette mener Klopp er den største forskjellen på laget han tok over

– Han er Liverpools største stjerne. Han er utvilsomt den viktigste brikken i alt som skjer når det gjelder det sportslige på Anfield, sier Tore Hansen.

Supporterlederen husker tilbake til da han møtte Jürgen Klopp for første gang. Under en Liverpool-trening to måneder før pandemien stengte ned alt.

– Det vi ser utad er den brautende, latterfulle og smilende mannen. Han som gestikulerer og jubler ellevilt når Liverpool scorer. Men som fagmann er han kanskje litt undervurdert? Da jeg var på den treningen kom Klopp bort og jeg hilste kort på ham. Du tror du vet hvordan han er som person, men han var helt motsatt av det jeg trodde. Han sa ikke et ord under treningen, men observerte alt som skjedde. Han lot trenerne sine styre uten å avbryte dem, sier Hansen.

Tyskeren er klokkeklar på hva den største forandringen med Liverpool er nå, kontra for seks år siden da han tok over.

– Vi kan gi alle lag i verden en tøff kamp. På vårt beste kan vi også slå alle lag. Det er sannheten, og slik var det ikke da jeg kom hit. Det er en av de store forandringene.