Stjernekamp-aktuelle Carina Dahl knakk helt sammen etter bruddet

Carina Dahl sin tolkning av «Om du dro ifra mæ» gikk rett inn på førsteplass på iTunes og på lista over de femti mest spilte låtene på Spotify.

Den dedikerte hun til det ferske kjærlighetsbruddet hun nå går gjennom, samtidig som hun er med på Stjernekamp.

Knakk helt sammen

– Låten hadde jeg egentlig allerede valgt, men så ble det sånn at min private situasjon passet veldig godt til låten. Da ble det plutselig veldig ektefølt, og følelsene kom litt på overflaten, forteller Carina Dahl i God kveld Norge-studio.

Hun forteller at hun egentlig ikke hadde planlagt å snakke om bruddet under Stjernekamp-sendingen, men da følelsene tok overhånd, ble det uunngåelig.

– Jeg hadde egentlig ikke tenkt til å snakke om det, men da jeg var på coaching så knakk jeg helt sammen. Det er jo fordi man går gjennom et brudd, og det er litt tøft, svarer Dahl, og fortsetter:

– Da tenkte jeg at jeg bare må være ærlig på hvorfor jeg står her og griner, så folk ikke tror jeg blir rørt over meg selv. Det ble mer naturlig å snakke om det, enn ikke å gjøre det. Selv om jeg egentlig ikke hadde så veldig lyst, forteller hun.

Carina Dahl er en av fire artister som nå kjemper om seieren i Stjernekamp. Foto: Marie Myklebostad

Har vært veldig tøft

Artisten synes det er tøft å stå i et brudd samtidig som hun er med på en så krevende produksjon som Stjernekamp.

– Det er det som har vært veldig tøft. Å bli dratt fra når du egentlig trenger en klippe mest. Det er jo så sårbart, skummelt og nakent. Det er så mye nerver rundt det å være med på Stjernekamp, og så velger personen som du har vært sammen med i to år å dra akkurat da, forteller hun.

Selv om det er tøft å stå i et brudd, prøver hun å fokusere på det positive.

– Jeg er jo veldig glad for å ha Stjernekamp. Det er noe med det å «keep busy». Jeg storkoser meg, og det har jo gått over all forventning med tanke på at vi bare er fire igjen, sier hun.

– Så kanskje det var riktig timing med Stjernekamp.

– Blir jo egentlig bare lei meg

Dahl forteller at hun setter stor pris på alle de fine tilbakemeldingene hun får i forbindelse med Stjernekamp. Men anmeldelser fra journalister, holder hun seg unna.

– Det er helt greit at de skal være konstruktive. Det er helt topp, men ofte synes jeg at de skal stikke litt på et personlig plan, som ofte kan bli litt sårende. Hvis jeg er så heldig å få noe positivt, så virker det som de må skru inn et lite stikk bare for å være slemme, sier hun.

– Jeg blir jo egentlig bare lei meg. Jeg vil gjerne få konstruktiv kritikk, og de får gjerne si om jeg sang surt et sted. Det er helt greit, forklarer trønderen.

Dahl forteller at det hender hun får tilsendt anmeldelser fra andre, og at det hun reagerer på er når fokuset blir på noe annet enn musikken.

– I en anmeldelse jeg fikk tilsendt sto det: «Kan egentlig en harryrocker gjøre en vise?». For det første, så har jeg aldri vært en rocker. Om du synes jeg er harry, så er det helt greit, men det har ikke noe med fremføringen min å gjøre. Det gjør meg egentlig bare trist, forteller hun.