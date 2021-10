Tiltale: Vervet mindreårige jenter til sexsalg via Snapchat

På utspekulert vis vervet bergenseren (25) mindreårige jenter til sexsalg via Snapchat. Mannen er tiltalt for menneskehandel, grov narkotikakriminalitet og grovt ran i rettssak som starter onsdag.

En 25-åring bosatt i Bergen skal i retten svare for ulike typer kriminell virksomhet som alle har et profittmotiv ifølge politiet.

Han er tiltalt for utnyttelse av unge sårbare jenter til sexsalg, bruk av torpedoer for å kreve inn narkogjeld samt befatning med store mengder livsfarlig «narkosnop».

Han må svare for de kriminelle «forretningene» i rettssaken som starter onsdag i Hordaland tingrett.

SEXSALG I BERGEN: 25-åring opererte med sexsalg i Bergen frem til høsten 2020. Foto: Jan-Petter Dahl/TV 2

– Tiltalen omfatter blant annet menneskehandel, forsøk på menneskehandel, tilrettelegging av prostitusjon og en rekke poster som er klassifisert som grov narkotikaovertredelse med strafferamme på opptil ti år. I tillegg grovt ran med strafferamme opptil 15 år, sier statsadvokat Benedikte Høgseth ved Hordaland statsadvokatembeter.

Startet med narkobeslag

I november 2020 ble 25-åringen stoppet av politiet og i bilen hans gjorde politiet beslag av såkalt «narkosnop». Det ble funnet betydelige mengder av karameller, gummihjerter og gummibjørner som inneholdt narkotiske stoffer.

IS MED NARKOTIKA: 25-åringen skal ifølge tiltalen ha lagret 167 kjeks, samt 38.085 gram is og drops inneholdende THC. Foto: Politiet

Politiet har også beslaglagt 38 kilo is og drops som inneholder det narkotiske stoffet THC.

Tekniske beslag i samme sak, satte så politiet på sporet av en annen type alvorlig kriminalitet.

Det ble funnet en rekke Snapchat bilder og meldinger som viser at mannen, ifølge politiet, har vært involvert i menneskehandel.

Via Snapchat har han tilrettelagt og formidlet sextjenester. Noen av de involverte var mindreårige. Aktor vil presentere bevis som underbygger tiltalen.

MENNESKEHANDEL: På onsdag starter rettssaken mot en 25 år gammel bergenser som er tiltalt for en rekke alvorlige forbrytelser. Foto: Frode Hoff / TV 2

Mindreårige jenter

– For tiltalepunktet som gjelder menneskehandel har vi to fornærmede som er identifisert og vi kan med sikkerhet konstatere utnyttelse av fornærmede i en sårbar situasjon. De fornærmede er mindreårige jenter, bekrefter Høgseth.

Strafferammen her er opptil seks års fengsel.

– I all hovedsak har dette skjedd via snapchat, både etablering av kontakt og formidling av salg, bekrefter Høgseth.

Etter det TV 2 kjenner til skal tiltalte ha organisert mye via Snapchat og sosiale medier, uten å kjenne eller treffe de fornærmede i saken. Både verving og salg skal ha skjedd ved bruk av Snapchat.

– Profesjonelt og kynisk

– Det er veldig alvorlig at man utnytter andres sårbarhet til utnyttelse i prostitusjon. Selv om en gjerne identifiserer sårbarhet med typisk ung alder, er det viktig å huske at sårbarhet kan være så langt mye mer enn bare det at en er mindreårig. I denne saken mener jeg sårbarheten knytter seg til mer enn alder.

Statsadvokaten mener at den kriminelle virksomheten har et klart profittmotiv.

KYNISK: Statsadvokat Benedikte Høgseth skal aktorere saken mot 25-åringen. Foto: Privat

– Hvor profesjonelt har tiltalte tilrettelagt og gjennomført dette?

– Det er relativt profesjonelt og det er elementer i koblingen av rekruttering som gjør det nokså kynisk, uten at jeg vil gå nærmere inn på dette her. Det vil jeg komme tilbake til i bevisførselen.

Høgseth mener dette ikke er den «klassiske» typen menneskehandelsaker, når det gjelder verving og formidling av sextjenester.

– Man bruker en sosial kanal som er mye i bruk blant ungdom. Det gjør at du rekker ut til et stort og ungt publikum og det er kanskje lettere å bli lurt inn i dette. Dette er veldig betenkelig fordi man kommer kontakt med folk på en arena som i utgangspunktet har et helt annet formål, sier Høgseth.

Kunde betalte 4.000

I perioden frem til oktober 2020 skal 25-åringen ha vervet og forsøkt å verve enda flere enn de blant annet mindreårige jenter til sexsalg.

Han er blant annet tiltalt for i et konkret tilfelle ha forsøkt å selge en mindreårig jente til flere potensielle sexkunder.

Jenten gjennomførte samleie med en kunde som betalte 4.000 kroner for dette. Tiltalte tok ifølge politiet 1.600 kroner i vederlag.

Et annen sexsalg av en annen mindreårig jente gikk i vasken fordi booking av hotelrommet ikke gikk i orden.

25-åringen skal fått mindreårige jenter til å oversende seksualiserte bilder som han benyttet i sexsalg-annonser på Snapchat. Han mottok flere bilder av mindreårige jenter som poserte i undertøy.

-Denne virksomheten viser at det har latt seg gjennomføre relativt enkelt uten nødvendigvis er stort apparat, forklarer Høgseth.

Narkotikalovbrudd

– Tiltalen omfatter mye, menneskehandel, forsøk på menneskehandel, tilrettelegging av prostitusjon og en rekke poster som er klassifisert som grov narkotikaovertredelse og som har strafferamme over ti år. I tillegg grovt ran med strafferamme inntil 15 år, sier Høgseth.

Ifølge tiltalen skal mannen også ha omsatt narkotika. I følge politiet solgte han 15 karameller som inneholdt THC, til to 16 år gamle jenter.

GUMMIBJØRNER: Statsadvokaten mener det er svært alvorlig fordi gummibjørner og narkosnop fort kan havne hos intetanende barn. Foto: Politiet

– Skremmende

Bistandsadvokat May Britt Løvik representerer en av de fornærmede mindreårige og er koordinerende bistandsadvokat i saken.

– Dette er åpenbart en alvorlig sak og det er skremmende at menneskehandel skal være aktuelt i Bergen. Man ser en person som kynisk går ut og forsøker å få folk til å selge seg, sier Løvik til TV 2.

TV 2 har ikke lykkes med å få kontakt med Kathrine Liland, som er 25-åringens advokat.