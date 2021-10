NRK-profilen oppgitt over uengasjerte foreldre

TV 2 HJELPER DEG JUNIOR: NRK-profil Christopher Robin Henriksen Omdahl er oppgitt over foreldres manglende interesse for barnas spillhobby.

TV 2 hjelper deg junior-programleder Hjalmar Hegvik Ruud (10) har vært hos NRK og FlippKlipp for å snakke med Christopher Robin Henriksen Omdahl om aldersgrenser på spill.

– Jeg tror nok det er mange som ikke vet så mye om aldersgrenser, sier Chris.

– Ja, jeg er nok en av de som ikke vet så veldig mye, skyter Hjalmar inn.

Selv har Hjalmar et spill han liker spesielt godt, og det er Fortnite. Det er bare ett problem, og det er at spillet har aldersgrense 12 år.

En undersøkelse redaksjonen har gjort blant godt over 400 barneskoleelever mellom 8 og 11 år, viser at mange barn spiller voksenspill.

Nesten alle sier de har spilt spill med 12-årsgrense, og nesten tre av ti sier at de har spilt spill med 18-årsgrense.

Se TV 2 hjelper deg junior på Play nå!

Dette er hovedfunnene fra undersøkelsen "Aldersgrenser på spill": 424 barneskoleelever i alderen 8-11 år har besvart undersøkelsen. Denne undersøkelsen er gjort i regi av redaksjonen i TV 2 hjelper deg junior.

8/10 av elevene mellom 8 og 11 år sier de har spilt spill med 12-årsgrense. 4/10 sier de har spilt spill med 16-årsgrense. Og av de vi spurte sier nesten 3/10 av elevene mellom 8-11 år at de har spilt spill med 18-årsgrense. Forskjell på jenter og gutter: Mens rundt halvparten av guttene mellom 8-11 år sier de har spilt spill med aldersgrense 16 år, er det kun 2/10 av jentene som sier de har gjort det samme.

– Havner ikke i fengsel

Selv om Fortnite har aldersgrense 12 år, hender det at Hjalmar får spille det.

– Jeg får spille det noen ganger, men jeg må spørre pappa om lov først, sier Hjalmar.

Han legger til at pappaen har vært på et kurs for å sette seg inn i hva spillet handler om.

– Da høres det ut som at faren din har satt seg ordentlig inn i det. At han vet hva grensene er, og hva som er årsaken til aldersgrensen som er satt på spillet, sier Chris.

– Det er jo anbefalte aldersgrenser, og man havner ikke i fengsel om man ikke følger disse, legger han til.

Chris og Hjalmar er enige i at noen barn er mer modne enn andre, og at noen kan få mareritt av skumle filmer og spill mens andre ikke får det.

– Jeg er ikke særlig glad i skrekkspill, sier Hjalmar.

– Og det er det bra at du vet selv. Jeg fikk mareritt av skumle spill og filmer, og det er jo derfor de setter de aldersgrensene, fordi noen er mer ømfintlige enn andre, sier Chris.

– Foreldre bør sette seg inn i det

Chris etterlyser et større engasjement fra foreldre for barnas spilling, på lik linje med andre hobbyer. Han synes det er dumt at foreldre sier «ja» eller «nei» uten å ha satt seg inn i hva slags type spill det er snakk om.

– Foreldre burde sette seg like mye inn i den hobbyen som i andre hobbyer. Det er veldig mye positivt med spilling. Å lære seg samarbeid, reaksjonsevne, og det å kommunisere med hverandre, som i Fortnite. Man lærer veldig mye av det, sier han engasjert.

En som er enig i dette, er spillekspert i Barnevakten, Kris Munthe.

– Det er veldig lurt at foreldre ikke bare sier ja eller nei, og så vet de ikke hva de sier ja eller nei til. Så det at foreldre prøver å skjønne hva spillene handler om er veldig viktig, sier han.

Spill med 12-årsgrense blant favorittene

Slik settes aldersgrensene: Alle spill som utgis i Europa er merket med aldersanbefalinger fra PEGI (The Pan European Game Information). Ordningen benyttes av for eksempel nettbutikken Google Play, men ikke av App Store som har sin egen ordning. Kilde: Barnevakten

I undersøkelsen har vi også spurt elevene om hva som er deres favorittspill.

Fortnite, som har 12-årsgrense, havner på tredjeplass.

– Jeg liker det fordi jeg synes det er gøy å ha et åpent landskap, og å finne våpen og sånne ting, sier Hjalmar.

«Dette spillet ble vurdert PEGI 12 år på grunn av hyppig former med mild vold. Spillet er ikke egnet for de under 12 år», heter det i PEGIs begrunnelse for at spillet har fått aldersgrense 12 år.

Øverst troner Minecraft, tett etterfulgt av Roblox. Disse har aldersgrense på henholdsvis 9 og 7 år.