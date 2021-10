Denne uka kom det endelig en forklaring på hva det er som har plaget Filip Ingebrigtsen siden i vinter.

I følge landslagets medisinske eksperter har Ingebrigtsen fått en så kraftig reaksjon på sin første dose av koronavaksinen, at kroppen i perioder har vært helt satt ut av spill.

– Etter å ha tatt en helhetlig vurdering og evaluering av sesongen, så er det vi sitter igjen med. Det er det som er grunnen til at jeg fikk en veldig tung periode rett etter å ha tatt vaksinen, og som har vært uforholdsmessig lang, sier Ingebrigtsen til TV 2.

Tappet mye blod

Pappa Gjert Ingebrigtsen beordret i vår sønnen hjem fra treningsleir i Spania. Hos legene hjemme i Norge ble det tatt blodprøver i stort monn for å kartlegge det som kunne kartlegges av mulige årsaker til at kroppen satte seg selv i total hvilemodus.

Testene fortsatte gjennom sesongen da ingenting så ut til å hjelpe på formen.

– Jeg har gitt ekstremt mange reagensglass med blod. Jeg har ikke telt hvor mange, men jeg har følt meg blodfattig innimellom, ler han.

Samtalene med landslagslegen har vært mange. Og lange.

Senest i forkant av ukens landslagspresentasjon observerte TV 2 mellomste blad Ingebrigtsen i tett samtale med Talsnes.

– Ja, det har blitt mye. Jeg regner med at jeg blir invitert hjem til han på julemiddag nå, ler Filip Ingebrigtsen.

Men bak den galgenhumoristiske tonen er det også mye alvor. Broren Jakob fortalte Filip i april at han trodde karrieren hans var over.

– I vår familie kaller man en spade for en spade, fortalte Jakob Ingebrigtsen til TV 2, om alvorspraten de hadde i Spania i april.

Og det samme har han tenkt selv. Flere ganger.

– Jeg orker ikke mange flere år som dette. Det må jeg være ærlig på.

Jakten på den gode følelsen

For det er ikke bare dårlige resultater som plager Filip Ingebrigtsen. Som løper er han like opptatt av å ha den følelsen alle løpere lengter etter. At man er i form, og at ting bare flyter av seg selv.

Når den følelsen ikke har vært der på en stund, så blir alt bare blytungt.

– Det er hardt når man må psyke seg opp til hver eneste trening i håp om at du skal klare å gjennomføre en økt som er langt under det nivået du ønsker å være på. Det er tøft mentalt, og det går egentlig mest utover motivasjonen, sier Ingebrigtsen,

– Uansett resultat. Det å kjenne på flytfølelsen, det å kjenne at kroppen fungerer, at man er i form – det er en ekstremt god følelse som man jakter hele tiden. Om man får den følelsen i konkurranse, eller på trening spiller ikke så stor rolle. Det er følelsen man jakter.

Det er likevel ingenting å si på ambisjonene – til tross for at han har vært gjennom en fullstendig død sesong. Han tror fortsatt han kan komme tilbake i verdenstoppen.

– Det er noen forbehold. Men jeg har lyst til å holde på med dette i mange år til, sier han.

Variasjon på trening

Fram mot den lange vinteroppkjøringen har pappa Gjert først og fremst lagt opp et program som skal bygge han opp på sikt. Uten å legge inn for mye hard trening, som kan risikere å bryte han ned. Målet er at han i løpet av så kort tid som mulig skal kunne tåle den massive mengdetreningen, og terskeltreningen som har vært selve suksessformelen til Team Ingebrigtsen.

– Det er ikke helt tilbake til gode, gamle Filip, men det minner litt om han innimellom. Nå som det ikke er konkurranser kan jeg ta hensyn til det, sier Ingebrigtsen.

Han må derfor fortsatt ta hensyn til dagsformen som stadig varierer mye. Det preger intensiteten på treningen.

– Betyr det at du ligger et sted i mellom Henrik som løper på rundt 14 km/t om dagen, og Jakob som pusher opp mot 20 km/t på trening.

– Ja, jeg varierer mellom begge deler. Det er ikke mange ukene siden jeg var på Jakob sin fart, så har jeg hatt noen dager der jeg springer enda roligere enn Henrik.

– Det er såpass?

– Ja, ja. Det er håpløst. Når det er dårlig, så er det liksom veldig dårlig.

Derfor er et kortsiktig perspektiv nødvendig for å komme seg gjennom på den rette siden.

– Hovedmålet nå blir bare å få kroppen til å fungere normalt over tid. Og få kroppen til å tåle og trene.