Maren Lundby må trekke seg fra Skal vi danse: – Jeg angrer ikke et sekund på et jeg ble med.

Skihopper Maren Lundby (27) må trekke seg fra Skal vi danse. Hun er tredje deltaker som må forlate konkurransen på grunn av helserelaterte problemer.

For to uker siden trakk Anniken Jørgensen seg på grunn av en lungebetennelse. Tidligere i konkurransen trakk influenser Iselin Guttormsen seg på grunn av en skade i ankelen.

Som følge av Marens exit er det ingen andre som må forlate konkurransen lørdag kveld. Programmet går som normalt, og taperen av danseduellen tar med seg tre minuspoeng til neste lørdag.

Slitt de tre siste ukene

Skihopperen er blitt nødt til å trekke seg på grunn av en overbelastning i føttene, og sier hun har slitt med dette siden de danset jive for to-tre uker siden.

– Jeg klarte meg forrige uke da vi danset uten sko, men jeg har skjønt tidligere at noe var galt, og sjekket det ut mer denne uken, forteller Lundby.

De ti siste ukene har hun stort sett danset på tærne, noe som jo ikke er hverdagskost for skihopperen.

– Det er en ganske normal reaksjon på en stor og uvant belastning, sier Lundby.

– Angrer ikke et sekund

Lundby er glad for at hun takket «ja» til deltakelsen i Skal vi danse, og sier hun nå kommer med fulladede batterier tilbake til hennes normale hopphverdag.

– Det har vært et utrolig eventyr å være med på. Jeg kommer til å huske det for alltid, og jeg tror jeg har fått meg venner for livet. Jeg angrer ikke et sekund på at jeg ble med.

Selv mener hun det vondeste med å forlate Skal vi danse er å måtte forlate alle menneskene både foran og bak kamera.

– Jeg skulle ønske den kunne vare i noen uker til, og at jeg også kunne hoppe inn og ut av den når som helst, også etter at «Skal vi danse» er over, sier 27-åringen.

Forstår avgjørelsen

Programredaktør i TV 2, Kathrine Haldorsen. Foto: Erik Edland / TV 2

Forrige uke ble det kjent at 27-åringen skal droppe OL, så nå er hun ute av både OL og Skal vi danse.

Programredaktør i TV 2, Kathrine Haldorsen synes det er trist at Lundby må trekke seg fra dansekonkurransen, men forstår avgjørelsen godt.

– Hun er ei av de tøffeste jentene som finnes, men å skulle fortsette i Skal vi danse slik situasjonen er nå er selvsagt helt uaktuelt, sier Haldorsen.

Haldorsen trekker særlig fram 27-åringens håndtering av OL-deltakelsen.

– Maren Lundby har satt dagsorden med sin avgjørelse om å droppe OL. Hennes budskap står det utrolig stor respekt av og er et sterkt signal inn i toppidrettsverdenen, spesielt blant aktive jenter, sier Haldorsen, og takker henne for innsatsen i programmet.

Fikk kritikk

I begynnelsen av Skal vi danse-deltakelsen fikk Lundby mye kritikk fra blant andre langrennsløperne Emil Iversen og Erik Valnes.

Iversen sa til NRK at det var uprofesjonelt for en aktiv idrettsutøver å bruke tid på det, mens Valnes sa at de aldri hadde hatt tid til det under opptrening som langrennsløper.

Da det ble kjent at avgjørelsen ble tatt hang sammen med de beintøffe vektkravene i hoppsporten, beklaget Iversen utspiillet.