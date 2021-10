Klopp langer ut mot Saudi-oppkjøpet: – De bygger et superlag

Se Watford - Liverpool lørdag fra klokken 13.00 på TV 2 Sport Premium og TV 2 Play!

Liverpool-manager Jürgen Klopp fikk spørsmål om den store snakkisen i fotball-England på pressekonferansen før lørdagens kamp mot Watford.

Han legger ikke skjul på at han ikke tar godt i mot nyheten om Saudi-Arabias oppkjøp av Newcastle.

– Jeg har ventet på en offisiell uttalelse fra Richard Masters (Premier League-direktøren). Det er åpenbart bekymringer rundt menneskerettigheter, og vi tenker alle det samme om dette.

– En ny supermakt

Han sammenligner Newcastle med den planlagte Superligaen, som Liverpool selv var en del av før de trakk seg ut etter massiv motstand.

– Hva vil det bety for fotball? For noen måneder siden hadde vi et problem da det var klubber som ville starte Superligaen. De bygger et superlag. Det er på mange måter det samme. Innen få år kommer de til å ha en fast plass i Champions League, sier Klopp bekymringsfullt.

– Newcastle-fansen vil elske det. For oss andre betyr det at Newcastle er en ny supermakt. De har muligheten til å bruke penger feil før de etter hvert kommer dit de ønsker, legger manageren til.

Tyskeren trekker også inn Financial Fair Play, og sier at ingen vet om det brukes lenger. Han tror eiernes pengesekk vil forandre klubben.

– Innen seks-sju år er Newcastle i toppen. Disse eierne har så mye penger at de kunne kjøpt opp hele ligaen så blir det rettferdig for alle, sier Klopp spøkefullt.

Klopp tror likevel ikke at bare penger er veien til toppen av Premier League.

– Mye viktigere enn penger er avgjørelser. Man kan fortsatt vinne fotballkamper uten økonomiske muskler.

Brasiliansk duo flyr til Spania

Klopp ble også spurt om sine to brasilianske spillere Fabinho og Allison, som ikke rekker Watford-kampen. De drar rett til Spania for å være klare til Champions League-oppgjøret mot Atletico Madrid på tirsdag.

– Vi har visst det en stund, og vi må ta hensyn til karantene. De drar rett til Madrid og venter på oss.

Han avviser at landslagsrotet som har oppstått av koronapandemien irriterer ham.

UTILGJENGELIG: Alisson (t.v) og Fabinho står over Watford-kampen og drar til Spania. Foto: Phil Noble

– Jeg er ikke frustrert. Noen ga Brasil muligheten til å spille i går natt, mens noen andre sa vi skulle spille lørdag formiddag.

Heldigvis for Liverpool lysner det på skadefronten. Klopp bekrefter at Trent Alexander-Arnold og Diogo Jota er tilbake etter skader, og er klar til møtet med Watford. Thiago er imidlertid fortsatt ute.

– Jeg vet ikke helt med Thiago. Det tar tid, og er litt skuffende. Vi må bare vente å se.