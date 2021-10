Første patrulje hadde med seg verneutstyr – tok det ikke på seg

Ifølge politiet er det sannsynlig at alle de fem drepte i Kongsberg ble drept etter at politiet først konfronterte Espen Andersen Bråthen (37).

Den første patruljen på stedet konfronterte Bråthen allerede klokken 18:18 inne i en Coop Extra-butikk i Kongsberg senere.

Ikke før 18:47 ble drapsmannen pågrepet.

Fredag sier politimesteren i Sør-Øst politidistrikt til VG at patruljen som først konfronterte Bråthen, for så å miste han av syne, valgte å etterlate verneutstyret sitt i politibilen.

De de kom inn i matbutikken ble de beskutt med piler.

Like etter unnslapp Bråthen politiet.

– Taktisk vurdering

– Alle operative patruljekjøretøy er utstyrt med våpen og verneutstyr. Patruljemannskapet kjører ikke med våpen på seg eller tungt verneutstyr som det her er snakk om, sier politimester Ole Bredrup Sæverud i Sør-Øst politidistrikt til VG og fortsetter:

– Det betyr at i en aksjon må de stoppe og kle på seg dette verneutstyret. Da blir det en taktisk vurdering om de skal ta det på seg eller gå rett i aksjon. Er det viktigere å gå rett i aksjon eller få på seg verneutstyret og gjøre mer? Den første patruljen gikk rett inn og tok ikke på seg verneutstyr, sier politimesteren.

Sæverud bekrefter at patruljen hadde med seg utstyret, men at det ble igjen i bilen.

Klokken 18:17, ett minutt før de to første betjente treffer Bråthen inne i butikken, blir hendelsen lest inn som PLIVO. Det står for pågående livstruende vold, og innebærer at politiet skal gjøre alt de kan for å redde menneskeliv.

Tønsberg 20211014. Pressekonferanse med politimester Ole Bredrup Sæverud torsdag, dagen etter at en mann drepte fem personer i Kongsberg kvelden før. Foto: Terje Pedersen / NTB Foto: Terje Pedersen

TV 2 har fredag formiddag ikke lyktes i å få et intervju med politimesteren.

– Inne i butikken blir de beskutt med piler og mister kontakt med mannen, som kommer seg unna, har Sæverud tidligere sagt i et intervju med TV 2.

Vurderer anmeldelse

Selv om alt tyder på at de fem drapene skjedde etter at politiet mistet kontakt med Bråthen, avventer Spesialenheten for politisaker etterforskning av saken.

Likevel sier Sæverud til VG at de løpende vurderer å anmelde seg selv.

Onsdag sa Spesialenheten at de foreløpig ikke har informasjon som tilsier at det bør åpnes etterforskning av politiet.

– Per nå har vi ikke funnet grunnlag for å starte etterforskning av hendelsen, sier Alexander Fotland Iversen, påtalefaglig etterforskningsleder i Spesialenheten for politisaker til TV 2.

Han sier videre:

– Vi skal skaffe oss ytterligere informasjon og vurderer situasjonen fortløpende. Vi sender ikke egne etterforskere til Kongsberg basert på det vi vet nå.

– Spesialenhetens oppgave er å undersøke saker der politiets handlemåte fører til død eller skade, sier Iversen.