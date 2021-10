Regnet øser ned og det lukter dyr. Salget av levende haner på Brussels største marked går tregt, selv om prisen er lav. Jeg har flyttet til Belgia, men føler meg ikke «syk i hodet» for det. Selv om jeg må innrømme at det er et spesielt land.

BRUSSEL(TV 2) : Lukta på «Marché des Abbatoirs» er en blanding av krydder, våte klær, svette, levende dyr og varm frityrolje. Himmelen henger lavt over markedet rundt og inni de gamle slakterhallene. Det er stappfullt av folk og høyt støynivå.

Dette er mitt nye land og min nye by. Brussel, hvor både mange eurokrater og folk med innvandrerbakgrunn lever i samfunn, sånn litt på siden av selve landet.

BELGISK VAFFEL: Det lukter søtt og det smaker søtt. Stivere enn den norske utgaven, men like god. Foto: Elin Sørsdahl/TV 2

Tidligere i høst kom investor Øystein Stray Spetalen med en kraftig salve mot Belgia. Landet har lenge tiltrukket seg folk som ikke er så glad i formueskatt. For milliardæren Stray Spetalen er skatteflukt til Belgia uaktuelt:

– Du er helt syk i hodet hvis du vil bo i Belgia. Hvis du velger å bosette deg i Belgia fortjener du hver eneste krone i spart skatt, et helt grusomt land. Hva gjør du i Belgia på en lørdag, spurte Stray Spetalen i et intervju i Dagens Næringsliv i august.

SØNDAGKANIN: Skal det være en kanin fra markedet til helgas høstgryte? Til rundt 80 kroner kiloen, Foto: Elin Sørsdahl/TV 2

En lørdag eller aller helst søndag i Belgia kan du feks bruke til å gå på et av de mange markedene. Enten du er interessert i vintageklær, brukthandel og antikviteter eller vil slurpe i deg østers og hvitvin. Eller kjøpe en levende hane til en norsk hundrings eller skaffe billige grønnsaker til hele uka.

POMME FRITES: Belgia er pomme friten´s hjemland. Spises helst i kremmerhus av matpapir og med en feit dæsj med majones på. Foto: Elin Sørsdahl/TV 2

Mine første uker etter å ha flyttet til Belgia, skremmer ikke meg, tross Stray Spetalens dystre diagnose. Så er jeg også en dreven «belgier». Det er tredje gang jeg flytter til landet, som har fått et dårlig rykte, både ufortjent og velfortjent.

Pedofili og terror

Belgia ble på 90-tallet ble rystet av pedofilisaker. Barn som ble bortført og drept. Følelsesmesig noen av de tøffeste sakene jeg har dekket for TV2. Sjelden har jeg følt meg mer velkommen da jeg banket på pårørendes dører, for å intervjue foreldre som hadde mistet barn. Barn misbrukt på det groveste.

For de sa; i alle årene hvor vi tryglet politi og myndigheter om å lete etter barna våre var journalister de eneste som lyttet til oss. Det er i sånne øyeblikk at du føler at yrket er mer enn meningsfylt.

RETUR AV OLJE: Belgia er det eneste landet jeg vet som har egen retur- og resirkuleringsordning for frityrolje. Da blir pomme frite´n ihvertfall litt bærekraft. Foto: Elin Sørsdahl/TV 2

I de senere årene har landet fostret skremmende mange fremmedkrigere og terrorister. Fortsatt kjenner jeg det i magen når jeg kjører inn på metrostasjonen Maelbeek. Ett av to åsteder for terrorangrepet i Brussel i mars 2016.

Med sju år bak meg i Brussel i to ulike perioder, har jeg både født barn og oppdratt tenåringsgutter i det lille landet. Jeg vil si det har gått fint.

Likevel vil jeg ikke unnslå at Belgia er et spesielt land. Vel, det er knapt et land i det hele tatt. Det heter seg at det eneste som holder regionene Flandern og Vallonia sammen til landet Belgia, er Kongehuset, Forsvaret og De røde djevlene, herrelandslaget i fotball.

Landet har et utall av parlamenter og regjeringer. I perioder har landet vært langt over ett år uten en nasjonal regjering. Fordi ulike partier med flamsktalende og fransktalende politikere ikke er blitt enige.

Belgia er et land som europeiske stormakter har overkjørt og delt mellom seg i århundrer. Helt til landet ble et selvstendig kongerike under Leopold 1 i 1831.

Likevel er det mange spor av rikdom i byen. Belgia var i mange år en kolonimakt. Kontrasten mellom rik og fattig er slående.

DELT LAND: Belgias ulike regioner er uenige om mye, men enige om å hedre de militære brevduenes innsats i krig med et eget monument. Foto: Elin Sørsdahl/TV 2

Brussel er en ekstremt delt by. Markedene i bydeler hvor belgisk middelklasse og eurokratene bor, har vinsmaking og selger italienske delikatesser.

Folk som bor i byen på grunn av EU, holder seg gjerne i egne kvartaler og bydeler. Barna går på egne EU-skoler skoler eller dyre internasjonale privatskoler. Mange lever i sin boble, uten mye kontakt med det belgiske samfunnet. Belgiere vet at vi som kommer hit, kanskje drar etter tre-fire år. Hvorfor da investere i et vennskap.

Motsetningen er bydelen Molenbeek, av tidligere president Donald Trump kalt ett «shithole». Mange krysser ikke kanalen som skiller Molenbeek fra sentrum av byen, fordi de er redde etter terrorbølgen i Europa i 2015-2016. Mye er gjort for å forbedre og rydde opp i forholdene, men fortsatt lever folk i sine egne samfunn på denne kanten av byen også. En av tre innbyggere i Brussel lever under fattigdomsgrensen etter halvannet år med pandemi. Dessverre fire av ti barn også. Du finner mange av dem i Molenbeek.

I ALLE FASONGER: Lamper og lysstoffrør i alle fasonger på markedet ved slakterhallene. Foto: Elin Sørsdahl/TV 2

De som ikke våger seg inn i denne og andre bydeler i nærheten, går glipp av gode markeder. Og muligheten til gjennom handel å bidra til at noen av de fattige barna får mat på bordet. Her er markedsprisen på kanin til søndagsgryta 8 euro kiloen og du kan kjøpe alt fra lysstoffrør i alle former til kjeler og paljetter i løsvekt. Fordelen ved markedet ved Les Abbatoirs, slakterhallene, er at det delvis er innendørs, hvis været blir for vått.

Min eldste sønn sa alltid som liten at Belgia er værgudenes lekegrind. Jeg tenker på det når regnet sildrer ned foran burene med haner og høns.

Stray Spetalen har rett i en ting. Belgia er et «grusomt» land, ihvertfall værmessig.