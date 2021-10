Det er over 20 år siden Volkswagen viste oss konseptbilen Microbus/Bulli for første gang. Her skulle den legendariske Hippiebussen få en moderne oppfølger og interessen var enorm.

Likevel ble prosjektet etter hvert skrinlagt. Men Volkswagens omfattende satsing på elbiler har gitt modellen en ny sjanse. I 2017 fikk vi for første gang se konseptbilen ID.Buzz.

Nå er det ikke lenge til den og søstermodellen ID.Buzz Cargo (som er varebil-utgaven) skal gå i produksjon. Importøren bekrefter at bilen kommer til landet i 2022.

Åpner snart for reservasjon

Dette skriver de i en e-post til de som har vist interesse for ID.Buzz:

Det er knyttet store forventninger til konseptbilen ID. Buzz og vi gleder oss til å se den på norske veier i løpet av 2022. Denne elektriske flerbruksbilen vil som resten av ID.-familien bygges på MEB-plattformen fra Volkswagen. Den vil skille seg ut på veien med sitt unike design og vil passe perfekt til familier som ønsker å kjøre elektrisk med god plass og fleksible løsninger.

Lanseringen er altså ikke veldig langt unna. Og her er det også tydelig at importøren gjør seg klar til å ta imot bestillinger. De har nemlig også denne beskjeden til potensielle kunder:

Det er ikke lenge til vi åpner for reservasjon av ID. Buzz, så følg med!

Skyvedører sikrer enkel adkomst, flatt gulv inne i bilen gir optimale plassforhold.

Smarte og praktiske løsninger

De siste årene har vi fått flere bildedrypp på bilen. Her er det tydelig at Volkswagen skal lage en familiebil som virkelig skiller seg ut.

Helt flatt gulv gjør det enkelt å kombinere smarte og praktiske løsninger. Her blir det etter alt å dømme seter som kan flyttes rundt og også tas ut, i tillegg til fleksible bordløsninger og mulig til å lage senger.

En campingbil-versjon er nok i god VW-tradisjon heller ikke utenkelig.

Både setene og bordet i midten sklir på skinner i gulvet. VW lover plassforhold tilsvarende de største SUV-ene.

To batteripakker

ID. Buzz vil bli den første VW-modellen med selvkjørende egenskaper på nivå 4. Det betyr fullstendig selvkjørende, men selvfølgelig mulighet for sjåføren til å gripe inn når det er behov eller ønskelig.

Selvkjøringsteknologien er først og fremst tenkt brukt i kommersiell sammenheng til ulike typer vare- og persontransport.

Etter det vi erfarer vil ID. Buzz komme i to varianter. En firehjulsdrevet versjon med 369 hestekrefter og et batteri på 111 kWt. Og i en billigere variant med bakhjulsdrift og et noe mindre batteri batteri på 84 kWt. På sistnevnte vil effekten være 286 hestekrefter.

Historikken er knallsterk, det bør gi ID.Buzz en svært god start på lanseringen.

Sparke nytt liv i klassen?

Bakhjulsdfrift skal være først ut, det er uklart hvor lenge etter versjonen med 4x4 vil være. Her er det også betydelig usikkerhet rundt produksjon og deletilgang akkurat nå. Den internasjonale mangelen på halvledere stikker kjepper i hjulene for svært mange bilprodusenter.

Når ID. Buzz blir klar for markedet, er det ikke bare over 70 år gamle VW Type 2 den er ment å ta over for. Den er ment å bli vel så mye en arvtaker for flerbruksbilene Touran og Sharan. Kanskje kan den også sparke nytt liv i hele flerbruksbilklassen. Det trengs, for denne bilklassen har nemlig lidd under sterkt fallende salg og stadig færre modeller de siste årene.

