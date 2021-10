Skjerpet siktelse etter skyting i Trondheim

De to som er siktet etter at en mann ble skutt og skadd i Trondheim i september, er siktet for drapsforsøk eller medvirkning til dette.

En mann og en kvinne, begge i 50-årene, ble 1. oktober varetektsfengslet i fire uker etter hendelsen. De ble først siktet for grov kroppsskade eller medvirkning til det, men nå er siktelsen endret til drapsforsøk eller medvirkning til dette, skriver Adresseavisen.

Begge nektet straffskyld for grov kroppsskade. Mannens forsvarer opplyser til avisen at mannen også nekter straffskyld for den nye siktelsen. Avisen har ikke kommet i kontakt med kvinnens forsvarer, men kvinnen nektet straffskyld for den tidligere siktelsen.

Skuddene falt natt til 30. september. En mann i 40-årene ble skutt utendørs på Lademoen i Trondheim. Han ble ikke livstruende skadd.

I tillegg til de to fengslede er ytterligere en mann i 40-årene og en kvinne i 30-årene som er siktet for medvirkning til grov kroppsskade.

