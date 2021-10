Terje Sporsem og Öde Nerdrum går sammen for veldedighet – på en litt uvanlig måte

Terje Sporsem forteller at han ønsker å bidra i årets TV-aksjon på NRK.

– Det var en idé vi kom med ganske tidlig, ikke så lenge etter «Farmen kjendis». Jeg sa: «Tenk å gi bort denne til TV-aksjonen». Det er fantastisk at det som egentlig var en tulleoppgave kan gjøre en forskjell, sier han til God kveld Norge.

Se hvordan de stoppet ut fasanen i videoen under.

Viktig sak

Som Sporsem nevner, går årets TV-aksjon til Plans arbeid for å bekjempe barneekteskap.

– Jeg, som far, synes dette er et veldig viktig tema. Jeg synes Plan gjør et veldig godt arbeid for å stanse barneekteskap.

TV-aksjonen samler mange bøssebærere, og går av stabelen søndag 24. oktober på NRK.

Fasan-kjendis og «Farmen kjendis»

For «Farmen kjendis»-fans er fasanen en kjent figur. Den aller første uka av TV-innspilling fikk nemlig kjendisene i oppdrag å stoppe ut en fasan. Det endte med at Sporsem og Nerdrum tok på seg oppdraget.

– Öde og jeg ble fasankameratene. Begge føler at det er fint at noen kan ha den, og at den kan bety noe for noe. Den er et klenodium: Den er kanskje Norges mest sette fasan! Tenk den reisen den har hatt: Fra 1920 til nå!

Produktet høstet mye skryt av mentor, og har i etterkant fått skryt av profesjonelle taksidermister.

– Jeg viste fasanen til en taksidermist. Han var faktisk veldig imponert! Han sa at en vanlig utstoppet fasan kan ha en prislapp på 10.000 kroner. Siden Øde og meg ikke er profesjonelle, mente han at verdien kanskje ville være noe lavere – men fortsatt mellom 5000 og 8000.

Med det sagt, kan det hende andre faktorer øker verdien til fasanen. Sporsem er en av Norges mest anerkjente komikere, og er for tiden på norgesturné med det kritierroste showet «Absolute norsk». Nerdrum på sin side er kunstner, og har for øvrig vunnet en Gullrute-pris for «årets deltaker» etter «Farmen kjendis».

I skrivende stund, med fem dager igjen av aksjonen, er prislappen 2.350 kroner.