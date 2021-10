Zuccarellos avgjørende samarbeid: – En veldig viktig signering

Norges kanskje beste ishockeyspiller gjennom tidene er blitt en veteran, men Mats Zuccarello produserer mer målpoeng enn noen gang. TV 2s ekspert ser ingen grunn til at produksjonen skal stoppe opp.

Natt til lørdag norsk tid serieåpner Zuccarello og hans Minnesota Wild borte mot Anaheim Ducks.

Den norske profilen er blitt 34 år, men forventningene til nordmannen er likevel høye før det hele drar i gang.

Det blir Zuccarellos tolvte sesong i verdens beste ishockeyliga, NHL.

Etter ni sesonger i New York Rangers dro Zuccarello med heltestatus fra den amerikanske storbyen. Et kort stopp innom Dallas Stars ventet, før turen gikk videre til Minnesota Wild.

Forklarer hva som skjedde før sjokk-kjøpet

Der har den aldrende magikeren igjen begeistret publikum. TV 2s ishockeyekspert Bjørn Erevik tror nordmannen vil fortsette å levere målpoeng i flere år.

– Er det synlig på isen at han har blitt eldre?

– Nei, svarer Ervik kontant, før han etter en liten pause fortsetter:

– Det synes jeg ikke.

OPTIMIST: TV 2s ishockeyekspert Bjørn Erevik ser optimistisk på Mats Zuccarellos hockeyfremtid.

Oppsiktsvekkende tall

Etter å ha vært ute med skade de første 14 kampene av 2020-sesongen, kom Zuccarello sterkt og leverte en ny god sesong i NHL.

34-åringen spilte 42 kamper og noterte seg for 35 målpoeng. Det er sterke tall vi nå skal se nærmere på.

2015/16-sesongen er den sesongen han har produsert flest målpoeng. Da ble det 61 målpoeng på 81 kamper.

Det er imidlertid ikke den sesongen han har vært mest produktiv. To år tidligere, i 2013/14-sesongen produserte han 59 poeng på 77 kamper. Det gir et snitt på 0,766 målpoeng per sesong.

Til sammenligning ble snittet for 2015/16-sesongen 0,75 målpoeng per kamp.

Forrige sesong spilte han langt færre kamper, men målpoengsnittet er faktisk flere hakk høyere enn noen gang tidligere. 34-åringen hadde et målpoengsnitt på 0,83 poeng per kamp.

VIKTIG SIGNERING: Mats Zuccarello (t.v) er nok glad for at Kirill Kaprizov (t.h) skrev under på en ny kontrakt med Minnesota Wild. Foto: David Berding-USA TODAY Sports

En avgjørende rekkekamerat

Det reiser spørsmål om nordmannen faktisk har blitt bedre med årene, eller om det er andre faktorer som spiller inn.

Vi kommer ikke utenom samarbeidet med den russiske lagkameraten Kirill Kaprizov.

– Zuccarello er en utrolig intelligent spiller, som ser rom ingen andre ser. Kaprizov er en fantastisk på skøyter og flink til å gå i de skjulte rommene, sier Erevik.

De to kombinerte en rekke ganger forrige sesong og sto bak mange mål.

22. september presenterte Minnesota Wild en svært viktig nyhet for klubben og Zuccarello: Kaprizov hadde signert en ny femårskontrakt med klubben.

– Sett med norske NHL-øyne var det den store snakkisen i sommer. Det at klubben klarte å komme til enighet med Kaprizov, var selvsagt viktig for klubben, men også meget viktig for Zuccarello. Det er en veldig sterk duo, sier Erevik.

– Blir ikke overrasket

Eksperten tror ikke Zuccarellos karriere er på hell.

– Han elsker å spille hockey. Nå har han igjen tre år av kontrakten der. Holder han seg skadefri skulle det ikke forundre meg om han fortsetter etter den nåværende kontrakten går ut, sier han.

– Hva er det med Zuccarello som gjør at han har klart å holde et så høyt nivå så lenge?

– Han er så utrolig glad i hockeyen, og er en leken type som synes det er kanongøy å holde på, svarer Erevik.

Eksperten tror at den norske Minnesota Wild-spilleren kan produsere over 50 målpoeng den kommende sesongen hvis han holder seg skadefri og spiller de fleste kampene.

Erevik understreker viktigheten av å fortsette den gode målpoengproduksjonen de neste årene, da statistikk er noe som blir sett veldig nøye på i amerikanske idretter. Skal han være aktuell for ny NHL-kontrakt om noen år, bør han fortsette å produsere jevnt og trutt.

Skal du se Zuccarello i aksjon i serieåpningen må du opp tidlig. Anaheim Ducks - Minnesota Wild begynner 04.00 lørdag norsk tid.