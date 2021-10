Svensk 15-åring tiltalt for drapsforsøk – var inspirert av skolemassakre

En 15-åring er tiltalt for drapsforsøk og trusler etter at han gikk til angrep med kniver og en pistollignende gjenstand på en skole i Eslöv i Skåne i august.

Gutten var maskert og hadde på seg «stridslignende» klær da han kom til skolen tidlig om morgenen. Han knivstakk en lærer nesten umiddelbart og truet deretter medelever og annet personal før han ble pågrepet.

I en pressemelding fredag oppgir påtalemyndigheten at gutten var inspirert av andre skoleangrep og «andre massakre i Sverige og i verden for øvrig».

Gutten er nå tiltalt for drapsforsøk på læreren, samt trusler mot elever og annet skolepersonale.



Han er også tiltalt for grove trusler mot en politibetjent under pågripelsen.

Filmet angrepet

Statsadvokat Pernilla Nilsson, som leder etterforskningen, sier at gutten spilte inn hendelsen, noe som betyr at bevismaterialet er godt.

Hun sier også at angrepet var planlagt, men at ingenting tilsier at angrepet var planlagt å ramme den ene læreren personlig.

Et mulig motiv kan ha vært et ønske om å krenke en folkegruppe på grunn av rase, hudfarge, nasjonal eller etnisk opprinnelse, tro eller seksuell legning, ifølge tiltalebeslutningen.

Læreren ble påført livstruende skader, men er nå utskrevet fra sykehus.

Psykotisk?

Gutten hevder at han var psykotisk da han gikk til angrep på skolen der han selv var elev. Han erkjenner grov mishandling, men nekter seg skyldig i drapsforsøk.

Den første rettspsykiatriske undersøkelsen viser at gutten kan ha lidd av en alvorlig psykisk forstyrrelse, og at han kanskje fortsatt gjør det. Rettspsykiaterne har gitt ordre om en større undersøkelse.

Angrepet skjedde 19. august på Källebergsskolan i Eslöv, et tettsted nordøst for Malmö.

Han skal ha satt i gang skolens brannalarm, men fordi en ansatt på skolen advarte om hendelsen, ble de fleste elevene værende i klasserommene bak låste dører.

Gutten har sittet varetektsfengslet siden han ble pågrepet kort tid etter angrepet på læreren.

(NTB)