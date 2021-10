– Skremmende at vi har dette på huden vår

TV 2 HJELPER DEG: Influenser Sofie Nilsen innrømmer at hun alltid har tenkt at naturlige kremer er bra for huden. – Jeg ble litt sjokkert.

Mange hudkremer lover at de består av naturlige ingredienser. Men er disse ingrediensene nødvendigvis bra for huden?

– Nei, mener kjemiprofessor Alexander Sandtorv ved Universitetet i Oslo. Han sier han selv har blitt sjokkert når han har lest ingredienslisten til enkelte hudprodukter.

– Det er ikke sånn at det som finnes i naturen alltid er bra for oss. Ei heller at noe er dårlig fordi det lages på fabrikk, sier han.

Se episoden om hudkremer i TV 2 hjelper deg på Play nå!

Sandtorv har samlet tre influensere for å gjøre dem mer bevisste på hva de putter på huden. Han vil vise Marna Haugen, Tim Kristian og Sofie Nilsen hva han har funnet i to tilfeldige, «naturlige» kremer.

INFLUENSER-SKOLEN: Alexander Sandtorv (nummer to fra venstre) og TV 2 hjelper deg inviterte tre populære influensere til undervisning på Universitetet i Oslo. Foto: Eva Kynningsrud Dobbing/TV 2 hjelper deg.

– Her har vi Nylon-12, det er mikroplast.

– Mikroplast? Jeg trodde det var forbudt, sier Marna Haugen.

Hun ble kjent for bloggen Komikerfrue, og er utdannet hudterapeut. I dag er hun en anerkjent influenser innen sitt felt, men også hun innrømmer at hun ikke er så kritisk til hva hun putter på huden.

– Jeg er ikke nødvendigvis kritisk. Det har kanskje sklidd litt ut. Jeg hører mest på reklamen, men det er viktig for meg at de produktene jeg anbefaler er fra en god leverandør, og at det er anerkjente produkter som i hvert fall noen andre går god for.

– Skremmende

Han trekker fram et nytt stoff fra ingredienslisten.

– Dette stoffet står på prioriteringslisten til myndighetene for å bli faset ut så fort som mulig, sier Sandtorv. Reaksjonene uteblir ikke.

– Å herregud!

– Skremmende at vi putter det på huden, sier Sofie Nilsen, tv-profil og influenser. Hun innrømmer at hun sjelden tenker over hva kremene hun bruker inneholder.

– Jeg tar det jeg får anbefalt av andre. Jeg er veldig nøye med hudrutinen min med tanke på rens, men jeg pleier ikke å se på alt som er i kremene jeg putter på ansiktet.

Jernrust

– Den siste tingen er «iron oxide» . Det er rust. Så vidt jeg vet er det ikke forsket fram at det er farlig, men rust på huden hele dagen - jeg vet ikke om det er så tiltrekkende, sier Alexander Sandtorv.

Tim Kristian liker derimot tanken.

– Jeg vil ha glow! Jeg har slitt med akne i mange år, så jeg er opptatt av huden min. Er det noe jeg kan, så er det å dekke kviser, sier Tim Kristian. Han er influenser innen skjønnhet, og har en populær Youtube-kanal.

– Litt sjokkert

Marna og Sofie er derimot overrasket.

– Jeg fikk en veldig vekker. Jeg har alltid tenkt at naturlig er bra, og at ting som er kjemisk laget på laboratorium er skumle. Jeg ble litt sjokkert over at naturlig kan være dårlig, og kjemisk kan være bra, sier Sofie.

– Jeg har jo solgt ekstremt mange kremer, henvist til Nilens grøftekant eller havets dypeste bunn. Og det er jo ingredienser som jeg aldri har visst om stemmer, men det er det produsenten har sagt da.

Tim Kristian er den eneste som ikke har planer om å endre rutiner.

– Jeg kommer ikke til å endre noen ting. Tenk om mine favorittprodukter inneholder rust? Da må jeg beholde dem, oppsummerer han fornøyd.