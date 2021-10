Kongsberg-siktede overtatt av helsevesenet

Bråthen er siktet for de fem drapene i Kongsberg onsdag.

Det vil i dag forekomme et fengslingsmøte uten oppmøte, såkalt kontorforretning, klokken 09.00 fredag morgen.

Ifølge Aftenposten vil politiet be om fire ukers varetektsfengsling. De vil også be om at Bråthen blir ilagt brev- og besøksforbud.

Nå er gjerningsmannen overtatt av helsevesenet, opplyser politiadvokat Ann Iren Svane Mathiassen.

– Hvorfor er han det?

–Det er en vurdering av helsesituasjonen, sier politiadvokaten.

Hendelsen ble først omtalt av VG.

Det er fra tidligere kjent at det vil bli gjennomført en full judisiell observasjon av Bråthen. Dette er noe sakkyndige rettsmedisinere vil gjennomføre for å avgjøre om 37-åringen er strafferettslig tilregnelig.

Ikke planlagt flere avhør

Mathiassen opplyser at det ikke er planlagt flere avhør av 37-åringen. Det er nå gjennomført to avhør, det seneste torsdag kveld.

Videre sier politiadvokaten at det ikke er noe i etterforskningen som viser at handlingen var planlagt.

– Det er ingen grunn til å tro at dette er planlagt. Det er heller ingenting som tyder på at det var en situasjon i butikken som utløste dette, sier hun.

ÅSTED: Krimteknikere har sperret Hyttegata for å gjøre nye undersøkelser. Foto: Anna Myklebust Hodne/TV 2

Sperret gate

Fredag pågår det nye undersøkelser på åstedene i Hyttegata, der Bråthen ble pågrepet onsdag.

TV 2s reportere på stedet observerer krimteknikere ute i gaten og inne på flere adresser.

Hele gaten er også sperret av.

Coop-butikker der angrepet startet onsdag vil holde stengt fredag, opplyser Coop til TV 2.

– Vi har ikke besluttet når vi åpner butikken igjen, da fokuset ligger på å ivareta de ansatte. Butikken vil holde stengt i dag, sier Silje Verlo Alisøy, kommunikasjonsrådgiver i Coop Norge.

– Ingen av de ansatte er fysisk skadet. Men det er klart at de har hatt en traumatisk opplevelse og får tett oppfølging.

Politiet ble beskutt med piler

Politiet konfronterte Bråthen for første gang klokken 18.18 i en Coop Extra i Kongsberg.

De ble da beskutt med piler. Like etter unnslapp Bråthen politiet.

Han ble pågrepet 18.47. Politiet tror at flere som ble drept, og kanskje alle, ble drept etter at politiet konfronterte Bråthen for første gang.