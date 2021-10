Her åpner de grensene: Dropper hotellkarantene for enkelte

Sydney og delstaten New South Wales i Australia opphever fra neste måned kravet om hotellkarantene for landets statsborgere og permanent bosatte.

Australias grenser har vært stengt i 19 måneder for å hindre spredningen av koronaviruset. Det har blant annet betydd at titusener av australiere er strandet i utlandet uten mulighet for å komme hjem.

Med gjeldende regler må alle som reiser inn i Australia, ha en god grunn til å få tillatelse, og må dessuten ut med tusener av dollar til et 14 dager langt opphold, isolert på et rom på et karantenehotell.

Statsminister Dominic Perrottet i New South Wales sier at fra 1. november vil alle som er fullvaksinert, måtte teste seg før de går om bord i flyet, men ved ankomst i Sydney vil de ikke lenger måtte gå i karantene.

Ikke alle

Kort tid etter kunngjøringen presiserte Australias statsminister Scott Morrison at endringene bare gjelder australske statsborgere, personer som er bosatt i landet og deres nærmeste familie.

– La meg være helt klar, vi åpner på det nåværende tidspunkt ikke opp for at alle kan returnere til Australia. Vi gjør dette gradvis og på forsiktig vis, sier Morrison.

– Det er opp til landets føderale myndigheter å avgjøre når grensen åpner og lukkes, sier han.

Neste steg i gjenåpningen vil ifølge Morrison gjelde faglærte innvandrere og utenlandske studenter. Det er foreløpig uklart når landet vil åpne for turister.

Gradvis gjenåpning

Australia har innført strenge koronatiltak, men har nå begynt å lempe på dem.

Sydney har vært nedstengt i over 100 dager og opphevet først nedstengningen mandag slik at de 73 prosent som nå er fullvaksinert, kan gå på restaurant, til frisør og på shopping.

Hovedstaden Canberra opphevet sin nedstengning fredag etter at 99 prosent av alle over tolv år er vaksinert med minst en dose, og 76 prosent er fullvaksinert.

Den australske regjeringen opplyste for to uker siden at vaksinerte australiere fra november kan reise utenlands igjen, for første gang siden mars i fjor.

