Slik fikk han kallenavnet «Tåsenplogen»: – Der startet plogingen

tForrige helg imponerte Oskar Marvik i bryte-VM i Oslo, og tok bronsemedaljen i 130-kilosklassen.

Fredag var Marvik på plass i God morgen Norge-studioet, og 25-åringen er fortsatt høyt oppe etter opplevelsen på hjemmebane.

– Jeg svever litt enda, sier han.

– Det var ekstra moro å gjøre det på hjemmebane, og kunne dele opplevelsen med støttespillerne, sier Marvik.

Etter lange tider med koronarestriksjoner var det mange som tok turen til Jordal Amfi.

– Helt fantastisk, ekstrem bra trøkk. Veldig moro å høre det norske folk rope «plogen».

– Mange hyggelige meldinger

Marvik, som er bosatt på Tåsen, går under kallenavnet «Tåsenplogen». Det var Fritz Aanes, som er landslagssjefen i bryting, som fant på kallenavnet.

– Vi var på konkurranse og gjorde det bra. Der startet plogingen, og han kalte meg «Tåsenplogen», sier den ferske medaljevinneren, som hadde med seg Aanes på God morgen Norge.

Han legger ikke skjul på at mange har fått med seg hvem han er.

– Det har vært trøkk fra alle kanter, og jeg har fått mange hyggelige meldinger om dagen.

Det var også en stor opplevelse for Fritz Aanes.

– Klart det er stort for oss å ta VM-medalje på hjemmebane når det er 35 år siden sist vi arrangerte VM. Det er ikke hverdagskost med hjemmepublikum som heier på oss. Totalt sett var det en vellykket opplevelse, og når du får avsluttet med medalje blir det bra, sier Aanes.

Brutal trenerstil

I NRK-serien «Hodet i klemme» blir man kjent med brytetreneren sin brutale stil for å presse frem det beste hos bryterne.

– Det er ofte utøverne sier de hater meg, men de blir glade i meg når de tar medaljer.

– Jeg er ansatt for å skape resultater, ikke få venner. Jeg gjør mitt for å presse utøverne til det ytterste slik at de skal prestere. Samtidig kan jeg forstå at noen syns de nordnorske glosene er på kanten, sier Aanes.

Han legger ikke skjul på at språkbruken kan bli voldsom til tider.

– Ofte skjer det på direkten. Jeg er en impulsiv nordlending som snakker fra hjertet.

«Tåsenplogen» kjenner seg igjen i det treneren sier.

– Det stemmer at det er et elsk/hat-forhold, men som regel er vi gode venner.

Ellevilt inntak av kalorier

Når man deltar i 130-kilosklassen, må det et helt spesielt kosthold til.

– Det blir en diett på rundt 7000 kalorier. Da er det store tallerkener som skal til, samt en god appetitt, sier Marvik.

Han bor i en sokkelleilighet hjemme hos mor, som tidligere har jobbet som kokk på God morgen Norge.

– Jeg er som en italiener, jeg koser meg hjemme hos Mamma, sier 25-åringen.

Den siste tiden har vekt i idretten vært et diskutert tema. Men for Marvik har det aldri vært aktuelt å konkurrere i en annen vektklasse.

– 130 kilo er fint for meg. 97 kilo er det neste som er under, så det er stort sprik ned dit, sier han.

Nå starter veien mot nye mål for «Tåsenplogen».

– Vi jobber på videre, og det kommer nye mål hvert år. Det er VM og EM hvert år, og vi er glad det ble VM etter en del utfordringer med korona og kontaktsport, sier trener Aanes.

Om tre år er det OL i Paris. Det sikter Marvik mot.

– Vi skal ploge på videre, sier bryteren.