Savnet kvinne funnet død

Klokken 20.45 torsdag kveld fikk politiet i Sande melding om at en kvinne var savnet fra sitt hjem. Kvinnen ble sist sett rundt klokken 18.00.

– Så søkte vi i området og det var også naboer som søkte og det var de som fant vedkommende, sier operasjonsleder Tore Grindem i Sør-Øst politidistrikt til TV 2.

Klokken 03.55 natt til fredag meldte politiet at kvinnen ble funnet nærheten av der hun bodde.

Politiet opplyser til NTB at alt tyder på at kvinnen døde av naturlige årsaker, men at hun vil bli obdusert for å få bekreftet dødsårsaken. Funnstedet blir sperret av inntil videre.

Pårørende er varslet om dødsfallet.