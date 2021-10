Ber fans om ikke å kommentere kroppen hans

Skuespilleren Jonah Hill vil ikke at kroppen hans skal være et samtaletema, uansett intensjon.

– Jeg vet det er velment, men jeg ber dere om å ikke kommentere kroppen min, skriver Hill til sine 3,1 millioner følgere.

Innlegget skapte stort engasjement og filmstjernen fikk mange støtteerklæringer i kommentarfeltet.

37-åringen, best kjent for rollene sine i «The Wolf of Wall Street», «21 Jump Street» og «Superbad», har tidligere vært åpen om hvordan han i flere tiår har vært usikker på kroppen sin.

– Jeg ble kjent i slutten av tenårene og har mesteparten av mitt unge voksne liv har jeg hørt folk si at jeg er feit, ekkel og lite attraktiv, skrev Hill i magasinet sitt «Inner Children» i 2018.

I et Instagram-innlegg fra februar i år skriver han om kroppspositivisme og hvordan han har blitt begrenset av sitt eget selvbilde.

– Jeg tror ikke jeg noen gang tok av meg skjorten min i et basseng før jeg var i midten av 30-årene, til og med ikke for familie og venner, skriver Hill i et

Innlegget er et oppslag fra en avisen Daily Mail som publiserte bilder av ham uten skjorte da han surfet i Malibu.

Hill skriver under bildet at han sikkert hadde turt å gå uten skjorte tidligere om det ikke hadde vært for at usikkerhetene hans hadde blitt forverret gjennom år med offentlig hån av kroppen hans i mediene. Videre skriver han like vel at surfe-bildene ikke plager ham så veldig, fordi han er på et bedre sted med seg selv nå.

– Jeg er 37 og endelig elsker jeg og aksepterer meg selv.

Han sier Instagram-innlegget ikke er dedikert til seg selv.

– Det er til barna som ikke tør å ta av seg skjorta ved bassenget. Ha det gøy. Du er fantastisk, rå og perfekt.

I august viste Hill fram en ny tatovering som feiret hans engasjement for kroppspositivitet og kjærlighet til en selv.

Tatoveringen er ordene «Body Love», og inneholder en tegning som ligner på logoen til Body Glove, som er et klesmerke for vannsportklær.