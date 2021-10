Mangemillionær dømt til livstid for drap

I september ble mangemillionæren Robert Durst dømt skyldig for drapet på hans nære venninne Susan Berman. Natt til torsdag kom straffeutmålingen: Livstid uten mulighet for løslatelse.

Susan Berman ble funnet skutt og drept i sitt eget hjem 24. desember 2000. Ifølge påtalemyndighetene skal drapet ha skjedd fordi Berman ville fortelle hva hun viste om forsvinningen til Dursts kone, Kathleen McCormarck Durst, som ble sist sett i 1982. Kona ble erklært død i 2017, selv om kroppen hennes ikke er funnet, skriver CNN.

DREPT: Susan Berman ble drept i sitt eget hjem i forkant av 24. desember 2000. Foto: Privat

Durst er tidligere frikjent for drapet på en nabo og har vært mistenkt for drapet på kona. Durst nektet for drapet på Berman da han vitnet i retten tidligere i år.

Tilsto på lufta

Dokumentaren The Jinx tar for seg milliardærens uvanlige liv og gjentatte klammeri med loven, inkludert det da uoppklarte drapet på Susan Berman. Dagen før siste episode av serien gikk på lufta, ble Durst arrestert.

I seriens siste episode virker nemlig Durst å tilstå drapet mens han er på do, uvitende om at mikrofonen fanger opp alt han sier.

– Det var det, du er tatt. Hva i helvete var det jeg gjorde? Drepte dem alle, selvfølgelig, sier Durst i serien.

Rettssaken begynte ikke før i 2020, men koronapandemien gjorde at den ble utsatt nok et år.

Durst forsvarsadvokat Dick DeGuerin at uttalelsen var et resultat av kynisk klipping fra filmskaperne, og Durst selv har sagt at han var ruset under opptaket.

Fra rullestolen svarte Durst på aktors spørsmål med spinkel stemme, tydelig preget av å ha gjennomgått en operasjon for spiserørskreft.

Fullsatt rettsal

For første gang siden rettsaken startet opp i mai var rettsalen fullsatt.

Durst satt i rullestol og på grunn av hørselsvansker fulgte han med på ordene som ble sagt i rettsalen på en et nettbrett han hadde foran seg, skriver The New York Times.

– Jeg ble ranet og min vakre sønn ble ranet for et absolutt ekstraordinert, brilliant menneske, hvis liv ble tatt på en barbarisk måte, sa en av Bermans fettere i retten.

Dommer Mark E. Windham kalte fru Bermans død et vitnemord og en «fryktelig forbrytelse».

Før han leste opp dommen, nektet han forsvarets forespørsel om en ny rettssak, og viste til at det er «overveldende bevis for skyld». Forsvaret forventes å anke, skriver The New York Times.

Nære venner

Susan Berman jobbet som forfatter og frilanser i Los Angeles, og skal ha hatt store pengeproblemer i år 2000. Hun og Durst var nære venner.

24. desember 2000 blir hun funnet skutt og drept i sitt eget hjem, etter at politiet mottok et brev med hennes adresse og ordet «kadaver». I adressen som var skrevet på konvolutten er stedsnavnet Beverly Hills skrevet feil, det sto «Beverley hills».

Ingen mistenkte umiddelbart Durst, som skal ha befunnet seg et annet sted i California, men Berman skal i forkant av drapet ha fortalt en rekke venner og familiemedlemmer at hun skulle få besøk av Durst i løpet av julen.