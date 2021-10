Flere minutter for Hegerberg – uhyre nær mål

Lyon - Benfica 5-0



Se Hegerbergs første mulighet øverst!



Forrige uke gjorde Ada Hegerback comeback mot Häcken etter et 21 måneder langt skademareritt. Torsdag kveld fikk hun nye minutter mot Benfica i Champions League i hennes første hjemmekamp etter friskmeldingen.

Lyon ledet 5-0 da Ada Hegerberg ble byttet inn midtveis i andre omgang.

Snaut ti minutter senere var Hegerberg svært nær ved å øke ledelsen til 6-0, men superspissens forsøk ble stoppet av tåa til Benfica-målvakt Letícia.

På overtid dro Hegerberg til fra 25 meter. Ballen hadde fin retning, men nok en gang ble hun stoppet av Letícia, som fikk fingertuppene og slått til hjørnespark.

Den franske storklubben vant 5-0 etter to fulltreffere av Kadeisha Buchanan og ett mål hver av Daniëlle Van De Donk, Melvine Malard og Catarina Macario.

Regjerende Champions League-mester Barcelona startet med både Caroline Graham Hansen og Ingrid Syrstad Engen i en sliteseier borte mot Køge. Fridolina Rolfö scoret ledermålet, før Jennifer Hermoso fastsatte resultatet til 2-0 på straffe på overtid. Graham Hansen ble kåret til banens beste.

– Første omgang var vanskelig. Vi spilte ikke som vi pleier og hadde avtalt å gjøre. Vi gjorde det litt vanskelig for oss selv. I andre omgang va bevegelsene bedre, og vi gjorde de enkle tingene bedre. Da kom også målsjansene. Jeg må gi honnør til Køge, som kjempet og gjorde det vanskelig for oss, sier Caroline Graham Hansen i et intervju med Det europeiske fotballforbundet (UEFA).

Frida Maanum spilte hele kampen for Arsenal i 4-0-seieren over Hoffenheim.