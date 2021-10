Nabo om én av de drepte: – Et stort tap for lokalbefolkningen

KONGSBERG (TV 2): Thomas Nilsen sørger over tapet av en kjær nabo, som var blant de drepte på Kongsberg.

Kongsberg er i sorg etter at fem innbyggere ble drept og tre ble skadd da drapssiktede Espen Andersen Bråthen (37) gikk til angrep på folk med pil og bue og et annet, ukjent våpen, i sentrum av byen onsdag kveld.

Thomas Nilsen var nabo til en av de drepte kvinnene. Han var hjemme i boligen sin på Kongsberg da han plutselig ble vitne til at den eller så rolige gaten, Hyttegata, ble forvandlet til et mareritt.

– Plutselig fra ingensteds hørte jeg skrik og bråk, og så kom det et skudd som ikke jeg oppfattet som et vanlig skudd. Fem minutter senere kom det et nytt skrik. Gjerningsmannen skrek også, en veldig brummende røst som skrek høyt, forteller Nilsen til TV 2.

– Hva skrek han?

– Han skrek ikke noen spesielle ord, det var ikke noe som ga mening, det var bare høye lyder.

Gikk bort til åstedet

Ute på gaten så Nilsen at det lå en kvinne som fikk helsehjelp, og at tungt bevæpnede politifolk kom stormende til.

– Det var masse mennesker som prøvde å hjelpe til. Politiet begynte å kjøre inn. Vi snakker 20-30 i hvert fall, tungt bevæpnet politifolk.

Da kvinnen, som nå er blant de drepte, var fraktet til sykehus, gikk han bort til åstedet.

– Det er vanskelig å ta innover seg at man tidligere på dagen har møtt et menneske, og så er det ikke mer. Det er … Jeg har ikke ord for det.

– Et ordentlig stort tap

Nilsen beskriver naboen som et flott menneske, og sørger over tapet av en kjær nabo.

– Hun var som en sommerfugl i gata. Hun var en gledesspreder, et varmt menneske, hadde tid til alle og bø på seg selv. Helt magisk, og det kan du ikke si om alle, sier Nilsen.

Onsdag var store deler av Kongsberg sperret av etter den alvorlige hendelsen. Torsdag hadde innbyggerne samlet seg på torget for å legge ned blomster og tenne lys.

– Om jeg skulle holdt en tale om henne, så hadde den blitt lang fordi det er ikke nok varme ord til å beskrive henne. Dette er et ordentlig stort tap for lokalbefolkningen, sier Nilsen.