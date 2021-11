Parkeringsvakt avslører bøte-juks

Den tidligere parkeringsvakten jobbet for et av landets største parkeringsselskap, Aimo Park. Han forteller at han opplevde et press om å være effektiv og skrive ut så mange bøter som mulig.

Derfor begynte han å jukse.

– For hver gang du ikke skrev noe særlig fikk du høre det. Og da følte du at du ikke var flink til å jobbe. Det er ikke alltid kult å ikke gjøre en god jobb.

– Hvor kom det presset fra?

– Det kom først fra sjefene. Og så ble det etter hvert en greie for meg også, om at slik måtte det gjøres. Man må være flink og effektiv.

Det sier mannen som ønsker å være anonym.

I videoen øverst viser han hvordan det gikk an å jukse

Jukset med tiden

Metoden han brukte dreide seg om å manipulere systemet som vaktene brukte for å skrive ut bøter. Før de kan skrive ut en bot må de observere kjøretøyet i noen minutter. Tiden avhenger av type forseelse.

Dette er ment som en sikkerhetsmargin for forbrukerne, slik at man blant annet får rimelig tid til å kjøpe billett.

Men den tidligere parkeringsvakten viser hvordan tiden kan startes på forhånd slik at man slipper å vente ved den aktuelle bilen man skal bøtlegge.

– Hvis jeg starter tiden to minutter før jeg kommer, så kan jeg trykke på en knapp, kopiere tiden, scanne bilskiltet ditt, og da har du jo stått i to minutter, selv om du akkurat har kommet.

– Så du jukser med tiden slik at det ser ut som jeg har stått her lenger enn det jeg faktisk har gjort?

– Akkurat. Det er jo fryktelig kjekt å kunne gjøre det om du skal skrive masse bøter. Om det skal gå fort så kopierer du tiden. En gang tok jeg 11 stykker på rad med samme tid. Det tok meg kanskje tre minutter.

Den tidligere Aimo Park-ansatte mener at han uten å jukse ville brukt over en halvtime.

– Det er ikke effektivt, sier han til TV 2 hjelper deg.

Hele episoden om parkeringsbransjen ser du på TV 2 Play.

– Ikke greit

Han synes det er rart at dette er teknisk mulig.

– Det er jo det som er spesielt. Det må jo være for at man skal kunne være litt i forkant da.

Jurist i Forbrukerrådet Caroline Skarderud reagerer på praksisen.

Forbrukerrådet forventer at selskapene tar tak i dette, og at det ikke forekommer Caroline Skarderud, Forbrukerrådet

– Det er ikke greit å manipulere observasjonstid eller flikke på fakta for å få til en bot. En bot som skrives ut må være riktig og basert på fakta. Forbrukerrådet forventer at selskapene tar tak i dette, og at det ikke forekommer, slår hun fast.

Har fjernet kopifunksjonen

Aimo Park svarer dette i en epost til TV 2 hjelper deg:

«Det er selvsagt intet mål for oss at våre ansatte skal skrive så mange bøter som mulig. Vi har et sterkt fokus på at alle kontrollsanksjoner skal være korrekte. Gjentatte feil vil kunne få konsekvenser for den ansattes arbeidsforhold.

Kopifunksjonen er en standardfunksjon i kontrollverktøyet som brukes av bransjen. Våre betjenter er grundig opplært i at «fra-tiden» på en kontrollsanksjon alltid skal være klokkeslettet for når betjentens observasjon startet. En uredelig ansatt vil alltid kunne finne måter å jukse på, men slikt juks vil være i strid med interne instrukser og kan enkelt oppdages i vårt kontrollsystem.»

Aimo Park legger likevel til at kopifunksjonen nå ikke lenger er tilgjengelig.