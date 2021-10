Foreldrene ble forlovet på direkten – nå sjarmerer poker-babyen Sofia alle under NM

Se poker-NM på TV 2 Sport 2 og Play, hver dag fra klokken 13.00.

Se hvordan Natalie reagerte på frieriet

I august 2019 fridde Pål Skønberg Løvik til kjæresten Natalie Sæther på direktesendt TV under poker-NM på Stokke. Nå, 25 måneder senere, er begge på plass for årets turnering på Gardermoen, sammen med familiens nyeste tilskudd: Sofia.



– Hun her er jo en ekte poker-prinsesse tenker jeg, smiler Løvik like etter at trioen har satt seg ned på studiosendingen.

TV 2s pokerekspert, Sverre Krogh Sundbø, er tidlig ute med spørsmålet de fleste vil ha svar på:



– Hvor lenge etter frieriet ble hun født?

– Nei, sånn ni måneder? smeller det fort fra en lattermild pappa, før Sæther tar over.

– Vi har jo faktisk et veldig artig bilde fra Halloween, der vi går utkledd som Egg og Bacon, og da var hun unnfanget. Så cirka en måned etter frieriet.

Stor glede i studio når Sofia tar turen innom. Til høyre i bildet sitter pappa Foto: Odd Arne Hartvigsen

En liten omvei

De to møttes under poker-NM i Dublin i 2014. I et miljø hvor det er langt flere menn enn kvinner var det naturligvis flere som var interessert i Natalie, men istedenfor å «stå i kø» bestemte Pål seg for å ta en litt annen tilnærming.

– Jeg tok vel omveien rundt, og tok direkte kontakt med en venninne av henne og sa: «Jeg digger Natalie og syntes hun virker kul. Kan du si det til henne, så kan hun få bestemme selv hva hun vil», forteller Løvik med et smil.

Kred til far

Som småbarnsforeldre er det mye som skal planlegges i en travel hverdag – i tillegg til Sofia har Sæther to gutter fra et tidligere forhold, og da er det en del logistikk som skal løses:

Fridde på direkten under poker-NM

– Jeg har vært hjemme fra mandag til onsdag, sammen med Natalies to gutter og Sofia. I mellomtiden har Natalie fått spilt litt forskjellige turneringer, før jeg kjørte ned hit onsdag kveld med Sofia. Så nå er det min tur til å spille litt.

Løvik rekker knapt å fullføre før Sæther skyter inn med ekstra ros til forloveden.

– Jeg syntes du skal ha veldig mye kred, fordi du har har vært alene hjemme med tre barn i høstferien og jobbet samtidig. Så det er mye som skal gå opp for å få tid til alt, konstanterer Sæther.

Sofia og mamma Natalie Sæther gjester TV 2s livesending fra Norgesmesterskapet i Poker Foto: Odd Arne Hartvigsen

Det beste som finnes

Både Løvik og Sæther har vært en del av det norske pokermiljøet i flere år. Løvik er visepresident i Norges Pokerforbund, som han også var med på å starte i 2013.



– Hvor viktig er det at dere har denne felles interessen?

– Det er kjempeviktig. I tillegg så finnes det ikke noe bedre enn dette miljøet vi har her i Norge. Fadderen til Sofia er med i NM nå for første gang, så da heier vi litt ekstra på henne.

Løvik er enig i at det norske pokermiljøet har blitt en viktig sosial møteplass for mange, og forteller at han og Sæther ikke er den eneste solskinnshistorien.

– Det er bare å se seg rundt i lokalene her og så ser jeg flere mødre og fedre som har møttes gjennom pokeren. Det er rett og slett herlig å se, konkluderer Løvik.