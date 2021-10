Da barndomsvennen hørte nyheten, var han ikke i tvil

– Det er veldig spesielt når det skjer noe så ekstremt, og så blir du ikke overrasket.

Det sier en mann som vokste opp med 37 år gamle Espen Andersen Bråthen, mannen som er siktet for å ha drept fem personer og skadet tre andre da han gikk til angrep på folk i Kongsberg sentrum onsdag kveld.

De to var barndomsvenner og har tilbragt mye tid sammen tidligere i livet. Sist de så hverandre var i 2017.

– Det var omtrent på denne tiden at jeg varslet politiet. Han har vært psykisk syk i mange år, forteller mannen.

Varslet politiet etter å ha sett video

Da mannen så to videoer Bråthen la ut på nett, gikk alarmen. I en video på norsk og en på engelsk sa Bråthen at han er en budbringer og at han kommer med en advarsel.

«Jeg kommer med en advarsel. Er det virkelig det her det dere vil? Og til alle som har lyst til å gjør opp for seg selv, så er tiden inne», sier han i klippet.

Under kan du se klipp fra videoen:

– Jeg kjente ham jo godt, og du ser ganske tydelig på kroppsspråket hans at det ligger noe mer der. Han hadde blitt stadig mer innesluttet, og jeg var rett og slett bekymret for ham, både som venn og som en person i samfunnet. Jeg oppfattet det som at dette som nå har skjedd, var noe som måtte skje.

Da nyheten om den alvorlige hendelsen i Kongsberg, nådde barndomskompisen, gikk tankene kjapt til Bråthen.

– Da jeg hørte hva som hadde skjedd sendte jeg melding til felles bekjente og skrev «Dette må være Espen». Og det fikk jeg jo kjapt bekreftet da jeg leste nyhetene i dag. Og jeg ble som sagt ikke overrasket.

Ifølge mannen har Bråthen ikke hatt noen ordentlig jobb, bortsett fra noen småjobber. Han hevder den drapssiktede barndomskameraten allerede som 17-18-åring hadde problemer med den psykiske helsen, og han droppet en god lærlingjobb på grunn av dette.

Bekrefter bekymringsmeldinger

Selv om han sendte et bekymringsvarsel til politiet for fire år siden, mener mannen at det ikke perfekte løsninger og at det ikke er godt å si hva som kunne ha forhindret dette. Han klandre verken politiet eller helsevesenet.

TV 2 har sett bekymringsmeldingen Bråthens barndomskamerat sendte til politiet, og også et svar han har fått fra politiet på e-post. TV 2 har ikke lykkes i å få en kommentar fra politiet om hva som hendte med dette varselet.

Politiets sikkerhetstjeneste (PST) bekreftet at de er kjent med 37 år gamle Espen Andersen Bråthen fra tidligere, og at politiet har mottatt bekymringsmeldinger om ham.

– Det er opplysninger vi bidrar med til Sør-Øst politidistrikt, sa PST-sjef Hans Sverre Sjøvold under en pressekonferanse torsdag.

På spørsmål om de fulgte opp opplysningene, og hadde en konkret aksjon mot Bråthen, svarte PST uklart.

– Vi var kjent med vedkommende, hvordan det ble fulgt opp deler vi med Sør-Øst politidistrikt, sa sjef for kontra-terror i PST Are Christian Haugstøyl.

De vil ikke gi ytterligere opplysninger om hva slags informasjon de hadde om Bråthen, eller hvordan de fikk denne informasjonen.

– Rop om hjelp

Etter å ha varslet politiet fordi han var bekymret for hva kameraten kunne komme til å gjøre, fikk mannen svar fra politiet med beskjed om at varselet var gitt videre for nærmere vurdering.

– Jeg tenker at det ikke finnes noe klarere rop om hjelp enn det der.

TV 2 har sett varselet mannen sendte, og han bruker formuleringer som «kan være meget farlig» og «Jeg mener at her bør man virkelig se varsel-lampene blinke».

Bråthen skal ha oppsøkt en moské på Kongsberg to, tre ganger i løpet av én måned for noen år siden. Moskeen sier at drapssiktede, som er konvertitt til islam, sa han hadde et «budskap til verden».

– Praten hans var usammenhengende. Han sa at han hadde fått beskjed fra oven om å formidle et budskap til hele verden. Jeg sa at Kongsberg ikke er stedet å gjøre det, fortalte styrelederen i moskeen, Oussama Tlili, til TV 2 tidligere torsdag.

Barndomskameraten tror Bråthen var forvirret når det kom til ideologi, og at det var tilfeldig at han konverterte til islam.