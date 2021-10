Støre: – Vi har opplevd et fryktelig grusomt angrep mot uskyldige mennesker

Saken oppdateres.

Jonas Gahr Støre holdt klokken 18.30 torsdag sin første tale som statsminister. Det som egentlig skulle vært en gledens dag for han, har vært svært preget av den alvorlige hendelsen på Kongsberg.

– Dette er en høytidelig dag, men det er også en veldig spesiell dag å presentere en ny regjeringen på. Vi har opplevd et fryktelig grusomt angrep på uskyldige mennesker i går kveld, sier Støre.

Han forteller at vi gjennom onsdag og torsdag har lært mer om hvilke grusomme handlinger uskyldige mennesker har vært utsatt for.

– Vi har også lært om uroen og frykten som har rammet samfunnet på Kongsberg og egentlig hele landet, sier statsministeren.

Støre sier at han er glad for at politiet har pågrepet den angivelige gjerningsmannen.

– Men resultatet er dypt tragisk.

Én mann og fire kvinner ble drept. I tillegg ble tre personer skadd. Disse er utenfor livsfare.

Statsministeren forteller at han fredag vil reise til Kongsberg sammen med justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl (Sp).

– Jeg har snakket med ordføreren på Kongsberg og vi har planlagt et besøk i løpet av dagen i morgen, sier han.