Nye detaljer om Bråthen: Skjøt mot politiet to ganger, så forsvant han

Det tok 34 minutter før politiet fikk første melding om hendelsen i Kongsberg onsdag til den siktede gjerningsmannen ble pågrepet.

37 år gamle Espen Andersen Bråthen er siktet etter angrepet hvor fem personer ble drept og tre personer ble skadd.

Politimester Ole Bredrup Sæverud sier at de har fått noe mer oversikt over hendelsesforløpet.

SPERRET AV: Dette området ble sperret av onsdag i forbindelse med drapene. Foto: TV 2

Klokka 18.13 fikk politiet første melding. Klokka 18.17 mottok de en PLIVO-melding (Pågående livstruende vold). Ett minutt senere, klokka 18.18, er første patrulje på stedet og i kontakt med siktede, opplyser politimesteren.

Politiet ble skutt to ganger

– Det foregår inne på Coop Extra, patruljen er bevæpnet. Med en gang de kommer i kontakt med siktede, blir de med en gang beskutt med pil og bue. Det skjer ikke bare en gang, det skjer to ganger, sier Sæverud til TV 2 og fortsetter:

SORG: Kongsberg er i sorg etter at fem personer ble drept onsdag kveld. Foto: Frode Sunde / TV 2

– De kom ikke i posisjon til å selv fyre skudd. De får tilgang på en tredje polititjenesteperson som kommer med verneutstyr, og da klarer gjerningsmannen å komme seg ut. Hvordan og når, vet jeg ikke.

– Hvordan mistet politiet kontakt med ham?

– Det var i forbindelse med at de ble beskutt, får tilgang til mer verneutstyr, sånn at man kan gå mer inn i situasjonen. Da kommer han seg unna, sier politimannen.

Sæverud sier at politiet får deretter inn meldinger om observasjoner gjennom Kongsberg sentrum og det pågår et aktivt søk etter mannen ved hjelp av flere ressurser. Den siktede ble pågrepet klokka 18.47.

VASK: Brannvesenet vasker gatene torsdag kveld etter at politisperringene ble fjernet. Foto: Lars Nyland / TV 2

Vil ikke svare

– Hva er grunnen til at det tar 34 minutter før han ble pågrepet?

– Det tar så lang tid før de klarer å lokalisere ham og komme i posisjon til å fyre av et varselsskudd og pågripe gjerningsmannen, sier Sæverud.

– Er det godt nok at det tar 34 minutter før han bli pågrepet?

– Nå er vi i en fase der vi skal kartlegge alt grundig. Vi har en ambisjon om at etterforskningen skal være så god at vi kan svare på disse spørsmålene. Det vil ta litt til før vi kan svare på det, sier han.

Samtykker til fengsling

Fredag skal den siktede 37-åringen fremstilles for varetektsfengsling i Buskerud tingrett.

Mannens forsvarer, Fredrik Neumann, opplyser til TV 2 at han samtykker til fengsling. Han opplyser også at han må gjennom en full judisiell observasjon av ham.

Ordføreren: – En blanding av sjokk, litt sinne og nummenhet

PST sier drapene i Kongsberg fremstår som en terrorhandling. Ifølge politiet er Bråthen konvertitt til islam, og de har mottatt flere meldinger om radikalisering om 37-åringen.

PST bekreftet torsdag at Bråthen var kjent for dem fra tidligere, men viser også til at den siktede skal gjennom en judisiell observasjon med tanke på å få en faglig vurdering av spørsmålet om tilregnelighet.

– Dette er en person som har gått ut og inn av helsevesenet en periode så jeg tror det er viktig at vi får denne historikken fram, sier PST-sjef Hans Sverre Sjøvold.