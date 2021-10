Stjernene svarte på tiltale: – Det er deilig at de har vært breiale

Se avgjørelsen i videovinduet øverst.

Da Vålerenga gjestet Fredrikstad i serieåpningen, kom de som klare favoritter. Før torsdagens kamp var rollene snudd om.

I en artikkel som ble publisert torsdag formiddag uttalte Stjernen-spiller Ole Einar Engeland Andersen følgende: " For deres del frykter jeg at de har for mange stjerner til at laget kan fungere optimalt sammen, og hver spiller kan finne sin plass i laget."

Det stjernespekkede Oslo-lagets forsøk på å svare på tiltale så ut til å bli mislykket, men en sterk snuoperasjon reddet kvelden.

Vålerenga vant 2-3 etter at kampen gikk til spilleforlengelse.

Fulgte opp med scoring

De rødkledde fra Fredrikstad startet på samme måte torsdag som de gjorde i serieåpningen. Lynraskt offensivt spill resulterte i 1-0. Kaptein Andreas Heier var målscorer.

Oslo-laget så rystet ut minuttene etter scoringen og Stjernen var nær å doble ledelsen.

Begge lag hadde sine muligheter til å sette pucken i mål, men to våkne målvakter sørget for at det kun ble en scoring i den første perioden. Vålerengas Steffen Søberg måtte i aksjon flest ganger.

– Vålerenga er nok bedre forberedt nå enn i serieåpningen. Da var de tippet som favoritter, nå tror jeg de flest lagene i ligaen tar oss mer på alvor, sa Heier i pauseintervjuet etter perioden.

I andre periode var det nettopp mannen som fyrte opp før kamp, som økte ledelsen. I Vålerengas undertall, klinte Engeland Andersen til på direkten og sendte pucken via stolpen og inn i målet.

Mannen bak de friske uttalelsene før kampen, fulgte opp det på isen og spilte en god kamp.

Nervepirrende sluttminutter

Jørgen Karterud kastet seg frem og styrte en løs puck i mål tidlig i den siste perioden. Dermed var håpet for alvor tent for Vålerenga.

Kenneth Larsens menn var det førende laget i store deler av perioden. Jørgen Hanneborg i Stjernen-målet ble satt på prøve, og drøye fire minutter før slutt ble han igjen overlistet. Pontus Finstad scoret for Vålerenga.

Engeland Andersen fikk seg en trøkk og var ikke å se på isen resten av kampen - som gikk til spilleforlengelse. TV-bildene viste at 22-åringen haltet ut i garderoben.

I spilleforlengelsen ble Mika Partanen helten.

Målscorer Jørgen Karterud var en svært glad mann da han møtte TV 2 etter kampslutt.

– Jeg har ikke scoret mange mål i år. Jeg har vært fullvaksinert mot alt mulig, sa Karterud og smilte bredt.

– Det var en Stjernen-spiller som fyrte opp litt før kampstart, hvordan er det å svare slik på de uttalelsene?

– Det er deilig at Stjernen har blitt litt breiale og. Jeg synes vi var vel breiale før seriestart. Det er godt å svare på tiltale, svarer han.



ÅPNET BALLET: Frisk Askers Anders Bastiansen ble kreditert det første målet i torsdagens kamp mot Vålerenga. Bildet er fra en anledning. Foto: Fredrik Hagen / NTB

Takket for sist

I DNB Arena tok formlaget Stavanger Oilers imot et skadeskutt Frisk Asker-lag. I Stavanger sjokkerte de oransjekledde fra start. Først var veteranen Anders Bastiansen god og heldig som fikk hjelp av en av hjemmelagets spillere til å styre inn 0-1.

Så lekte poengplukkeren David Morley seg i sin gamle lekegrind. Han fintet seg forbi forsvarere og smalt kontant inn 0-2. Et "takk for sist" fra spilleren som ble sendt på dør av Oilers etter forrige sesong.

Underholdningsverdien fortsatte å være stor resten av perioden. Jarret Burton reduserte for hjemmelaget, før Bastiansen igjen scoret for bortelaget. Oilers-mann med gullhjelm, Christoffer Karlsen, tok så ansvar og reduserte til 2-3 på slutten av første periode.

Oilers utlignet tidlig i andre periode, før Frisk Asker scoret tre ganger og gikk til pause med en tremålsledelse.

Karlsen, Oilers sin beste spiller torsdag, reduserte fem minutter ut i den tredje perioden.

Et drøyt minutt før slutt scoret også Dan Kissel. Det ble en spennende avslutning på kampen, men et effektivt Frisk Asker-lag dro seieren i land. Det endte 5-6.

TUNG KVELD: Patrick Thoresen scoret ett mål, men klarte ikke lede lagkameratene til seier over Ringerike. Foto: Fredrik Hagen / NTB

Fikk trøbbel

I de resterende tre kampene var det tre lag som helt klart var favoritter før kampstart: Storhamar, Lillehammer og Sparta.

Storhamar tok imot Ringerike hjemme i CC Amfi. Før det var spilt fire minutter satte Sander Vold Engebråten inn 1-0, før Johan Eriksson sendte pucken via tverrliggeren og i mål. 1-1. Så utnyttet gjestene svakt forsvarsspill og tok ledelsen, Kenneth Gulbrandsen var målscorer. Under minuttet før første periode var over ble vondt verre for de gule og blå. Brett Perlini scoret Ringerikes tredje mål.

Andre periode endte målløs, og dermed var det Storhamar som hadde presset på seg før den tredje og siste perioden. Omsider kom scoringene, fra Patrick Thoresen og Martin Rønnild. Kampen gikk til spilleforlengelse.

Der trakk Ringerike det lengste strået. Perlini ble den store helten.

Fullstendig overkjøring

Tabelljumbo Manglerud Star gjestet Lillehammer på desperat jakt etter en seier, men det var hjemmelaget som kom best i gang. Spencer Humphries scoret først. Så svarte Robin Olsen-Syversen. Etter Nick Dineen sin scoring midt i 1. periode, så ikke Lillehammer seg tilbake. Det endte 7-1.

I Sarpsborg fikk Sparta besøk av Grüner. Hjemmelaget var stor favoritt før oppgjøret. Det så ut til å bli en komfortabel seier, men i midtperioden utlignet Oslo-laget, 2-2.

I den tredje perioden fikk Grüner straffe. Den bommet de på, og like etter ble de straffet av Emil Lundberg. Han scoret Spartas tredje mål. Flere mål ble det ikke. Sparta tok dermed alle poengene.