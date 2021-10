Det er en uvirkelig stemning på Kongsberg torsdag, dagen etter fem mennesker ble drept og tre ble skadd.

På torget har mange av lagt ned blomster og det er tent hundrevis av lys.

Sogneprest Reidar Aasbø i Kongsberg kirke forteller at den alvorlige hendelsen preger innbyggerne.

– Mange er nok preget av en følelse av uvirkelighet. Dette er nesten for mye å ta inn. Kan dette virkelig foregå her i vår lille by? sier han.

PREST: Sogneprest Reidar Aasbø i Kongsberg kirke. Foto: Lars Nyland

Åpen kirke

I løpet av torsdagen har mange av innbyggerne søkt samhold og støtte i kirken.

– Mange er sjokkert og nesten vantro. De klarer ikke helt å ta det innover seg. Man er rystet over at dette kunne skje så tett på. Mange er engstelige og redde. Dette er en liten by med korte geografiske avstander. Mange tenker nok at dette kunne rammet dem, sier Aasbø.

Kirken er åpen for alle som måtte trenge trøst, stillhet, samtale eller samvær i etterkant av drapene. Foto: Lars Nyland

Kirken vil også holde åpent fredag for alle som har behov.

– Vi tar imot dem og de får lov å sette seg ned og bare være stille. Det er også mange der de kan prate med. De kan tenne et lys eller være sammen med noen. Det har vært en jevn strøm av folk der i dag, sier Aasbø.

LYS: Mange av innbyggerne har samlet seg for å tenne lys på Østtorget etter hendelsen. Foto: Lars Nyland

Slår ring

– Dette er en spesiell opplevelse ingen av oss trodde vi skulle få i Kongsberg, sier ordfører Kari Anne Sand (Sp).

PREGET: Ordfører Kari Anne Sand (Sp) Foto: Jonas Been Henriksen / TV 2

Hun tror sjokk, sinne og nummenhet preger innbyggerne nå. Samtidig ser hun et sterkt samhold.

– Det er veldig flott å se hvordan folk tar vare på hverandre og ærer dem som har gått bort. Vi trenger alle en måte å takle sorgen på og det tror jeg de finner her, sier ordføreren.

Etter en stor tragedie, mener sognepresten det er viktig at alle har et tilbud hvor de kan være sammen med andre.

– Vi må vise omsorg, stå sammen og alle må ha noen å være sammen med. Vi reagerer forskjellig, men det viktigste er at alle har noen de kan være med, sier Aasbø.

Han minner om at kommunens kriseteam også bistår innbyggerne som har behov for det.

– Det er mange gode krefter for dem som trenger litt ekstra hjelp. Det er samfunn som stiller opp for hverandre og slår ring om hverandre.

Kongsberg kirke planlegger minnegudstjeneste etter drapene i sentrum av byen, men et tidspunkt er foreløpig ikke bestemt, skriver NTB.