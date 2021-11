Amalie hadde diagnose som barn – vil utrede seg på nytt etter Farmen-oppholdet

Vekter Amalie Lund (23) hadde en tøff uke på Farmen før hun måtte forlate gjengen. Det var det flere årsaker til.

For selv om det var en overgang å skulle leve i 1921, opplevde Lund at det tidvis var vanskelig å være seg selv på gården.

Da hun gikk på barneskolen ble nemlig Lund diagnostisert med ADD – en variant av diagnosen ADHD hvor man opplever vansker med oppmerksomhet og konsentrasjon.

På gården fikk hun et sammenbrudd da tilværelsen ble for overveldende for henne.

TØFF DAME: Amalie Lund fikk et sammenbrudd da hun var på Farmen. Foto: Alex Iversen/TV 2

Følelsesladet

Den siste uken ble preget av lite søvn, slakt og krangling for Lund. Det gjorde at hun til slutt møtte veggen.

– Alt av følelser ble forsterket gange tusen der inne. Det var en rar følelse å stå i, og jeg visste ikke hvordan jeg skulle reagere, forteller hun da TV 2 møtte henne etter innspillingen var over.

Selv om verken slakt eller konfronteringen med enkelte av de andre deltakerne var hovedårsaken til at hun knakk sammen, forteller hun at søvnmangelen gjorde lunta hennes kortere.

Etter å ha holdt følelsene inni seg i flere dager, så hun ingen annen utvei enn å slippe dem løs.

– Jeg kjente at det kom en bølge av følelser som jeg trengte å få ut. Det var en rar reaksjon. Jeg var helt ugjenkjennelig for meg selv, og begynte å tenke over ting og hva som skjedde med meg. Jeg gikk med en skikkelig klump i magen, forteller hun, og fortsetter:

– Jeg forsøkte å huke tak i Tonje, men hun var opptatt. Da jeg fikk tak i Grethe, begynte jeg å gråte skikkelig. Det er vanligvis ikke noe jeg gjør, men jeg kjente at jeg bare måtte få det ut. Jeg knakk helt sammen.

GODE VENNER: Amalie Lund og Tonje Frigstad ble nære venner i løpet av Farmen-oppholdet. Foto: Alex Iversen/TV 2

Grethe Enlid (50) som var storbonde den uken, tvang dermed Lund til å sove.

– Det var nok den største utfordringen for meg. Jeg mistet meg selv litt, selv om jeg var klar over at jeg bare måtte komme meg over kneika. Om jeg klarte det, så ville det går bra.

FIKK EN MORSROLLE: Grethe Enlid fikk en morsrolle for Amalie Lund på Farmen. Foto: Alex Iversen/TV 2

Vil motbevise

Før Lund dro inn på gården ønsket hun å vise at man kunne være litt ekstra, og samtidig ha bein i nesa. På gården opplevde hun likevel at hun tidvis ble det hun beskriver som en «hodeløs høne». Det syntes hun var vanskelig.

Hva er ADD? ADD (Attention Decifit Disorder) er en variant av ADHD (Attention Decificit/Hyperactivity Disorder). Er man diagnostisert med ADD opplever man vansker med oppmerksomhet og konsentrasjon. Er man diagnostisert med ADHD er man også preget av hyperaktivitet. Det er stor variasjon i hvilke hjelpebehov som er nødvendig. Behandlingsplanen tilpasses derfor gjerne av tiltak som er tilpasset symptomene og alvorlighetsgraden av den enkelte. For at barn, unge eller voksne skal prøve ut legemidler som behandling for ADD/ADHD, nå det være stilt en diagnose i spesialhelsetjenesten. De fleste som bruker legemidler i behandlingen av ADD/ADHD får lette og forbigående bivirkninger. Kilde: www.helsenorge.no

– Jeg hoppet fra oppgave til oppgave, og klarte ikke å fullføre. Derfor kjente jeg på problemer med ADD-en min. Det var vanskelig, og jeg følte ikke at jeg var meg selv. Hvordan skal man løse dette, tenkte jeg.

Da Lund fikk påvist diagnosen på barneskolen startet hun på medisiner. Det valgte hun å kutte ut etter en stund.

– Jeg brukte Retalin da jeg var yngre, men det føltes ikke rett. Derfor sluttet jeg. Jeg er jo helt velfungerende, så jeg ser ikke poenget i å ta noen form for medisiner.

BEIN I NESA: Amalie Lund vil vise at man kan være ekstra, samtidig som man har bein i nesa. Foto: Alex Iversen/TV 2

Delte meninger

Lund har ikke hatt noen ny utredning for diagnosen etter at hun fikk det påvist på barneskolen, derfor kan hun ikke si for sikkert at hun har det den dag i dag.

Fagsjef for pedagogikk og skole i ADHD Norge, Nina Holmen, forklarer at det er delte meninger om man kan vokse diagnosen av seg, eller ikke.

IKKE NØDVENDIG: Fagsjef i ADHD Norge Nina Holmen mener det ikke er nødvendig å utrede seg på nytt for ADD, om man ikke trenger medisiner eller annen behandling. Foto: Haavard Ronaes Lagesen

– Noen sier man kan vokse det av seg, mens andre mener at diagnosen er noe du er født med, og som du lever med resten av livet. Jo eldre man blir, jo vanskeligere er det å se symptomer på utsiden, og kanskje har man klart å lære seg å leve med det, sier hun til TV 2.

Følelsene Lund følte på, på gården, sier Holmen er typiske symptomer på ADD. Likevel avskriver hun ikke at følelsene også kan ha blitt forsterket på grunn av den store omveltningen fra å gå fra 2021 til 1921.

– De som lever med ADD trenger særlig en tydelig struktur i hverdagen. Ferier og dager som er annerledes er det verste for en person med ADD. Å gå inn på Farmen, som er noe nytt og ukjent, kvalifiseres som noe helt annerledes. Det er ingen kontroll eller struktur på hvordan dagen, eller den neste timen kommer til å se ut, sier hun.

Vil finne ut

Å kjenne på vansker på gården, var et slag i ansiktet for Lund. Hun forteller at hun ble sjokkert og lei seg, og følte på en form for panikkfølelse da hun mistet kontrollen.

Hendelsen på Farmen ga henne likevel en tankevekker, og til TV 2 forteller hun at hun ønsker å utrede seg på nytt for diagnosen.

– Om jeg bestemmer meg for å ta en ny utredning, så frykter jeg ikke om jeg skal få det påvist. Det er nesten så jeg vil få det påvist. Da har jeg klart å motbevise at man ikke trenger medisiner for å fungere fint i hverdagen med en diagnose. Det blir jeg bare stolt over, sier hun.

Holmen sier derimot at for å utrede seg på nytt, bør det være av en enkel årsak: Behandling.

– Om man skal utredes for diagnosen, må flere symptomer være til stede, og vise seg flere steder. Har man store vansker, er det ikke nok å ha det kun i arbeidslivet for eksempel. Man må ha vansker på flere livsarenaer. Hvis man trenger medisiner eller en annen form for behandling må man utredes. Ikke Ikke nødvendigvis jevnlig – man kan utrede seg som barn, uten at man trenger å utrede seg på nytt som voksen, sier Holmen, og fortsetter:

– Om man ble utredet med ADD som barn, og lever fint med diagnosen, er det ikke nødvendig å utrede seg på nytt.

Selv om det var tøft å stå i stormen, som kun skjedde den ene gangen på Farmen, er Lund takknemlig for opplevelsen i ettertid.

– Det var tøft der og da, men i ettertid har jeg lært veldig mye av det. Nå vet jeg hva jeg skal gjøre om jeg kjenner at jeg står i samme situasjon igjen.

