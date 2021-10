Mann døde etter ulykke i Øygarden

Politiet opplyser i en pressemelding at en mann i 70-årene døde i en ulykke torsdag ettermiddag.

Torsdag ettermiddag ble nødetatene varslet om en ulykke i nærheten av en privat adresse på Fjell i Øygarden kommune.

Det ble forsøkt livreddende førstehjelp på stedet, men mannen i 70 årene ble erklært død av lege fra luftambulanse på stedet.

Avdøde skal ha blitt truffet av et kjøretøy som han like før selv skal ha kjørt. Videre skriver politiet at mannen skal ha vært alene da ulykken inntraff.

De pårørende er varslet.

Politiet har foretatt åstedsundersøkelser og er nå avsluttet på stedet.



– Jeg har ikke tenkt uttale meg noe mer, av hensyn til pårørende, sier operasjonsleder i Vest politidistrikt, Stine Mjelde.