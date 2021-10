Marit Bjørgen hadde hjemmebrent under senga: – Min ungdomstid gjorde at jeg kunne bli verdens beste

SKAVLAN (TV 2): Norges skidronning mener det er fullt mulig for unge talenter å kombinere høye idrettsambisjoner med en normal ungdomstid – det er hun selv et eksempel på.

Marit Bjørgen (41) er bekymret over at de tøffe kravene innen toppidretten kan skremme vekk unge idrettstalenter. I lørdagens Skavlan bruker hun sin egen ungdomstid som eksempel på at det går an å kombinere idrettssuksess med et normalt liv.

– At jeg levde ungdomstiden min som en vanlig ungdom, har gjort at jeg holdt på så lenge, tror jeg, sier Marit Bjørgen i programmet.

– Jeg var med på det meste

Å bli toppidrettsutøver forbindes gjerne med beinharde treningsregimer og strengt kosthold fra ung alder, men Bjørgen – som la opp i 2018 – mener man ikke trenger å bli fullstendig fanatiker for å lykkes.

Tidenes mestvinnende vinterolympier trekker frem sin egen ungdomstid som eksempel. Under oppveksten i Rognes i Trøndelag trente hun hardt mot en karriere innen idrett, men lot ikke det gå på bekostning av å leve et normalt ungdomsliv.

– Jeg kunne spille håndballkamper og gå skirenn på lørdager, og feste på kvelden. Jeg var med på det meste, og jeg syntes det var artig. Jeg tror ikke det er så mange langrennsløpere som har vært på russetur i én uke på Tenerife, så jeg har fått med meg mye moro.

På et tidspunkt i ungdomsårene hadde hun en dunk med fem liter hjemmebrent stående under senga.

– Jeg smakte på det, men jeg drakk ikke hele femlitersdunken selv. Det gjorde jeg ikke, sier hun og ler.

– Kanskje vi mister mange talenter på veien

Bjørgen, som er aktuell med selvbiografien «Vinnerhjerte», frykter at de tøffe kravene som stilles i toppidretten, kan føre til at noen unge talenter blir såpass oppslukt av trening og diett at de går glipp av en normal ungdomstid, eller at de kneler under presset og gir opp idrettskarrieren før den har rukket å begynne.

FESTET I UNGDOMSÅRENE: Marit Bjørgen legger ikke skjul på at hun festet og hadde det gøy i ungdomsårene, i tillegg til å satse på idretten. Foto: Pernilla Thelaus

– For noen ungdommer funker det veldig godt. Men så er det også mange som føler på det presset, og som kanskje mister både gleden og interessen før man er fylt 20. Kanskje vi mister mange talenter på veien, sier hun ettertenksomt.

Norges skidronning deltok i fem OL og ni VM i løpet av sine 20 år på langrennslandslaget, og kun Michael Phelps og Larisa Latynina har vunnet flere OL-medaljer enn henne.

Hun ønsker å minne unge idrettsutøvere på at man kan ha en normal ungdomstid parallelt med satsing på idrett.

– Det er viktig for meg å dele min ungdomshistorie. At jeg har hatt den ungdomstiden, og at det faktisk er er mulig å bli verdens beste. Jeg hadde mine beste år fra 30 til 38, så man har tiden foran seg, sier hun som en slags oppmuntrende hilsen til unge idrettsspirer.

– Når man har hatt den gleden og det sosiale gjennom hele ungdomstiden, er det godt å ha den ballasten når man blir 20 og virkelig må begynne å legge ned den jobben som kreves for å bli best.

– Fort gjort at det blir litt smittsomt

Spiseforstyrrelser er ikke et ukjent problem i toppidretten, og Bjørgen har i løpet av karrieren sett med egne øyne spiseforstyrrelser utvikle seg i ulike former og grader blant lagkolleger. Hun var også vitne til smitteeffekten av et usunt forhold til mat.

– Vi hadde 250 reisedøgn i året, og vi tilbrakte mye tid sammen ved matbordet. I en prestasjonsidrett – hvor vi kjemper om de samme medaljene – er det fort gjort at det blir litt smittsomt. «Hun spiser ikke desserten sin. Kanskje jeg ikke skal gjøre det heller?».

Hun forteller videre at å droppe matinntaket ikke er måten å bli en toppidrettsutøver.

– Det er små marginer i idretten, og så tenker man kanskje «hvis jeg mister noen kilo, så går det kanskje bedre?». Man får kanskje et raskt resultat, men etter hvert går det den andre veien og man går tilbake. Og ikke minst mister man mye av gleden med idrett når maten tar mye av fokuset.

Det hendte at hun selv vurderte å droppe desserten, men gjorde det aldri.

– Hvis jeg skal fungere, hvis kroppen min skal klare å restituere, så må jeg ha mat. Så mye som vi trener, og den jobben som legges ned … det her er jo drivstoffet vårt! Det er det som gjør at vi fungerer. Ikke minst for å unngå skader. Jeg var 20 år på elitelag uten skader. Kroppen har vært frisk hele veien, og det er fordi jeg har hatt riktig inntak hele veien, sier hun.

