PST: Var kjent med siktede fra tidligere

Politiets sikkerhetstjeneste (PST) mener at drapene på Kongsberg fremstår som en terrorhandling. De mener det ikke er noen endringer i trusselbildet i Norge.

PST holdt torsdag pressebrief om drapene i Kongsberg.

– Vi jobber for å bistå Sør-Øst politidistrikt, åpnet PST-sjef Hans Sverre Sjøvold.

– Det er ingen tvil om at selve handlingen fremstår som en terrorhandling, Sier han.

Det er fra tidligere kjent at politiet har mottatt bekymringsmeldinger på drapssiktede Espen Andersen Bråthen (37). Nå bekrefter PST at de er kjent med 37-åringen.

– Det er opplysninger vi bidrar med til Sør-Øst politidistrikt, sier Sjøvold.

På spørsmål om de fulgte opp opplysningene, og hadde en konkret aksjon mot Bråthen, svarer PST uklart.

– Vi var kjent med vedkommende, hvordan det ble fulgt opp deler vi med Sør-Øst politidistrikt, sier sjef for kontra-terror i PST Are Christian Haugstøyl.

De vil ikke gi ytterligere opplysninger om hva slags informasjon, eller hvordan de fikk denne informasjonen.

HJEMMEADRESSE: Politiet har gjort undersøkelser i Bråthens bolig. Foto: Frode Sunde

Sjekker om andre blir motivert

Nå jobber PST med å kartlegge om Bråthen har et nettverk, eller om han kan inspirere andre.

– Vi jobber selvfølgelig også med å finne ut om dette kan inspirere andre til å gjennomføre terror. Det er noe vi har et stort fokus på nå. Men per nå kan vi ikke si at vi registrerer noe slik, sier PST-sjef Sjøvold.

Politiet har pågrepet og siktet Espen Andersen Bråthen (37) for drapene i Kongsberg. Han er foreløpig ikke siktet for terror.

Bråthen erkjenner å ha utført drapshandlingene. Det er ikke kjent om han erkjenner straffskyld.

KRIMTEKNIKKERE: Politiet jobbet torsdag på stedet der Bråthen ble pågrepet. Foto: Frode Sunde

Ingen endring i trusselbildet

PST har ansvar for å kontinuerlig vurdere trusselen mot Norge. De mener det ikke er en endring, på tross av det som skjedde i Kongsberg.

– Det er vår vurdering at det som skjedde i Kongsberg i går ikke medfører endringer i de gjeldende trusselbilde, sier Haugstøyl.

– Trusselbildet vurderes fortsatt som moderat. Det er fremdeles mulig at ekstreme islamister og høyreekstreme vil forsøke å gjennomføre terrorangrep i Norge. PST vurderer det mest sannsynlige scenariet ved et islamistisk angrep, sier han.