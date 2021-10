Alle norske flyselskaper opphever munnbindkrav

– Vi mener tidspunktet er riktig nå basert på smittesituasjonen her i landet. Også følger vi med på situasjonen i Europa. Det er naturlig for oss å følge norske smittevernregler, opplyser pressesjef John Eckhoff i SAS til TV 2.

Fra og med mandag vil det ikke lenger være krav om munnbind på flyene hos hverken SAS, Norwegian, Widerøe og Flyr.

Opphevingen gjelder imidlertid kun flyvninger på innenriks og i Skandinavia.

Pressesjef Eckhoff i SAS legger til at det er viktig å huske på at det fortsatt noen steder er krav om munnbind på lokale plasser, som for eksempel på Gardermoen.

– Vi har valgt å følge den norske smittevernveilederen hele veien. Den ble nylig oppdatert, så da følger vi etter, forteller kommunikasjonsdirektør Silje Brandvoll i Widerøe til TV 2.

Men på rutene til Europa, Storbritannia og Aberdeen vil det fortsatt være krav om munnbind.

– Men selv om vi fjerner påbud, så kan det dukke opp lokale påbud i Norge eller på den destinasjonen som passasjerene skal. Det er derfor viktig å sette seg inn i dette, legger hun til.

Kommunikasjonsdirektør Esben Tuman i Norwegian opplyser til TV 2 at de er glad for denne nyheten.

– Vi tror mange setter pris på at munnbindet går av. Samtidig er det viktig å påpeke at de som fortsatt ønsker å bruke munnbind - enten fordi de er bekymret for smitte eller ønsker å ta hensyn til andre - selvsagt er hjertelig velkommen til å gjøre det, sier han.

Det nye flyselskapet Flyr var førstemann ut av flyselskapene med nyheten torsdag.



– Vi velger å følge retningslinjene til norske helsemyndigheter og opphevet derfor i dag kravet om bruk av munnbind på alle våre flygninger. Det blir derfor helt frivillig for våre kabinansatte å bruke munnbind, og det samme vil gjelde for våre gjester om bord, opplyser kommunikasjonsdirektør Anita Svanes i Flyr.