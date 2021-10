Deltakerne raser etter regelbrudd på Farmen: – Latterliggjør produksjonen

Denne uken er Farmen-deltakerne inne i sin fjerde uke på gården.

Selv om det tilsynelatende ser ut som at deltakerne lever i en idyllisk 1921-tilværelse, har det denne uken kommet frem at to av deltakerne brøt reglene inne på gården.

Bussjåfør og TikTok-stjerne Robert Michael Scott (54) og selvstendig næringsdrivende Herman Herbert Herding (24) hadde nemlig kontakt med utenforstående, og mottok blant annet mat og tobakk, og de fikk ringe hjem.

– Trodde det var tull

De raser mot Scott og Herding.

– Jeg synes det er begredelig. Jeg er flau på Rob og Herman sine vegne. Jeg forventer mer av voksne mennesker, forteller Grethe Enlid når TV2.no ringer henne.

Hun var storbonde på gården i uken hvor Scott og Herding valgte å bryte reglene. Hun ble klar over regelbruddet da produksjonsselskapet som lager Farmen, Strix, måtte kalle inn til oppvaskmøte.

Men først da hun kom ut fra gården forstod hun omfanget.

– Jeg visste ikke at det var så ille før etter innspillingen. Da jeg først hørte det, trodde jeg det var tull – men det var jo faktisk tilfellet. Da gikk luften litt ut av meg, forteller hun.

Burde vært kastet ut

Gründer Kjell Strand (55) sparer heller ikke på kruttet. Han røk ut, da han møtte Scott i tvekamp sist søndag.

– En ting er å stjele egg, men når de møter utenforstående, ringer hjem, og oppfordrer de til å komme igjen med mer mat – det er helt på trynet. Det er også synd for de som faktisk ønsker å spille et redelig spill.

Strand reagerer sterkt på at juksingen ikke fikk konsekvenser for Scott og Herding.

– Jeg mener de burde vært kastet ut av gården med en gang. Jeg kjenner jeg blir utrolig provosert, sier han.

Han ble svært skuffet over både Scott og Herding, men også produksjonen, da han fikk greie på juksingen. Han stiller spørsmål om produksjonen forsøkte å skjule eskapadene.

– Jeg ble rasende – men hvem skal jeg bli rasende på? De som utførte handlingen, eller produksjonen som prøvde å skjule det?

Vekter Amalie Lund (23) mener også at Scott og Herding burde pakket sekken sin og dratt fra gården.

– Når du bryter reglene på den måten, så synes jeg at man skal bli sendt hjem. Uavhengig av hvem de er, sier hun til God kveld Norge.

Hun tror produksjonen valgte å beholde de to fordi de lager god TV.

– Absolutt. De tenkte nok at de ikke kunne kaste dem ut, fordi de lager bra show, sier Lund.

– Latterliggjør produksjonen

Det var nær søkerrekord til denne sesongen av Farmen med omtrent 8.500 søknader. Enlid mener Scott og Herding tråkket på produksjonen.

– Det er forferdelig. De latterliggjør produksjonen som gjør alt for oss til enhver tid, og alle dem som vil være med.

– Jeg håper de kjenner på en fryktelig bismak for at de i det hele tatt fikk være på gården i etterkant. Det er så langt over streken som det går an å få det. Det tar seg veldig dårlig ut av voksne mennesker å holde på sånn. Helt patetisk, sier Enlid.

Det hun dog reagerte aller sterkest på var at Scott og Herding, på grunn av den pågående koronasituasjonen, satte de andre deltakerne i fare.

– Jeg var den som raste mest rundt bordet. Som helsepersonell har jeg sett hva denne sykdommen gjør med mennesker. Vi hadde en deltaker blant oss som hadde vært alvorlig syk, da koronaen kom i fjor. Det gjorde meg rasende at de utsatte oss andre for en potensiell farlig situasjon.

Deltakeren Enlid sikter til er eiendomsadvokaten Thorvald Nyquist (51). Han var nemlig alvorlig syk av korona for over ett år siden.

Når TV2.no ringer han forklarer han at han aldri var bekymret for sin egen situasjon.

– Jeg var fullvaksinert og immun da jeg var på Farmen. Det var ikke i mine tanker, forteller Nyquist, som legger til at han forstår produksjonens bekymring.

– Det jeg reagerte på var at de hadde jukset. Det er helt greit at man saboterer, stjeler mat og lyver - det er en del av spillet. Det respekterer jeg at andre gjør, selv om jeg ikke ville gjøre det selv. Men å jukse synes jeg ikke noe om, sier Nyquist.

Forventer mer

Ifølge Enlid hadde deltakerne snakket om nettopp dette, i forkant av hendelsen.

– Vi tenkte jo på hva som skjedde forrige sesong, og sa: «Måtte Gud forby at noen er så toskete og foretar seg sånne ting denne sesongen», sier hun.

Ifølge Scott og Herding hadde de ikke korona i tankene da de traff utenforstående fra gården.

– At de sier de ikke hadde korona i tankene er latterlig. Hele verdens befolkning har ikke hatt noe annet i tankene enn korona det siste året. Jeg forventer mer av voksne folk, sier Enlid.

I ettertid av juksingen ble det gjennomført koronatesting to ganger, med ti dagers mellomrom. Alle testene var negative, forteller pressesjef i TV 2 Jan-Petter Dahl.

Hadde gjort det igjen

God kveld Norge har pratet med Herding som gjentar at verken han eller Scott tenkte over koronasituasjonen.

– Vi hadde gått der inne i fire uker, og det var ikke prat om korona. Når det kommer to små barn som er superfan av Farmen og ville ta bilder, så sier vi selvsagt ja, sier Herding, og fortsetter:

– Jeg var jævlig sulten, så jeg sa ikke nei til litt sjokolade heller. Jeg hadde gjort det igjen. Jeg hadde jo følt meg som en idiot hvis vi fikk korona, men når ingenting skjedde så var det «finesse» og jeg er veldig fornøyd med det.

Når Herdig blir konfrontert med anklager om å tråkke på produksjonen, innrømmer han at han hadde litt dårlig samvittighet.

– Jeg hadde veldig stor respekt for produksjonsteamet, for de var ti av ti. Hvis jeg hadde ødelagt for de hadde jeg følt meg veldig dårlig. Jeg hadde litt dårlig samvittighet ovenfor produksjonen, men ikke de andre deltakerne, forteller Herding.

Han mener at produksjonen ikke kunne kaste ut han og Scott, fordi de ikke hadde bevis på at de hadde gjort noe galt.

– Jeg latet som ingenting – latet som jeg ikke visste noe. Rob ga bare en halv sannhet.

God kveld Norge har også pratet med Scott. Han følte også at de to måtte stille opp på selfier.

– Det skjedde så fort, jeg fikk nesten panikk. Jeg følte at jeg måtte ta en selfie med dem, så de ikke la noe på sosiale medier. Jeg tenkte ikke på korona fordi vi bodde i en boble, sier Scott.

Scott og Herding skal ha tatt selfier, mot at turgåerne ikke delte at TikTok-stjerna skulle delta på Farmen. På det tidspunktet var alt hemmelig.

– Da produksjonen kom inn så forsto jeg alvoret, og jeg møtte aldri noen andre etter den dagen.

Mer alvorlig i fjor

I en e-post til TV2.no og God kveld Norge skriver TV 2 at medarbeidere i produksjonen observerte noen turgåere inne på området til deltakerne, mens de jobbet med ukesoppdrag.

– På bakgrunn av dette var det en mistanke om nærkontakt med utenforstående, men produksjonen hadde ingen beviser. Derfor gikk de inn og hadde en alvorsprat med deltakerne, skriver TV 2s pressesjef, Jan-Petter Dahl.

De forklarer hvorfor ingen måtte forlate gården i år, slik som da utrykningsjåfør Nils Kvalvik (40) måtte dra fra gården i fjor etter et lignende regelbrudd.

– I fjor var nesten hele casten involvert i regelbrudd som var mer alvorlige, og gjort med større overlegg. Vi mente derfor det ikke var grunnlag for å reagere like sterkt som i fjor, skriver Dahl.