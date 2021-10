Vil be om full psykiatrisk utredning av mannen som er siktet for drapene i Kongsberg

Espen Andersen Bråthen (37) er foreløpig ikke siktet for terror. Politiet vil be om en full psykiatrisk utredning av ham.

Bråthen ble pågrepet av politiet onsdag kveld. Han er siktet for å ha drept fem mennesker og for å ha skadet ytterligere tre.

Politiets sikkerhetstjeneste sier torsdag at angrepene som skjedde i Kongsberg onsdag ser ut som terror. Likevel er han ikke siktet for terror foreløpig.

– Hvorfor er han ikke siktet for terror?

– Det er noe vi vil etterforske og eventuelt avdekke i løpet av etterforskningen. Det er for tidlig å si nå om siktelsen vil bli utvidet, sier politiadvokat på saken, Ann Iren Svane Mathiassen, til TV 2.

Politiet bekrefter også at flere av de drepte er funnet inne i boliger, og at Bråthen har tatt seg inn før han begikk drapshandlingene.

37-åringen har erkjent å ha utført drapshandlingene, men det er ukjent hvordan han stiller seg til straffskyld.

Full psykiatrisk observasjon

Så langt har Bråthen blitt avhørt én gang av politiet, og Mathiassen opplyser at han har forklart seg detaljer og at han har vært samarbeidsvillig.

Politiet har bedt om en prejudisiell observasjon, men Mathiassen sier at de vil be om en full rettspsykiatrisk vurdering av 37-åringen.

– Det er også planlagt å gjennomføre flere avhør, men om det blir i dag eller om det blir senere er ikke avklart, sier politiadvokaten.

TV 2 er kjent med at Bråthen tidligere har vært i kontakt med psykiatrien.

Les også: Dette er mannen som er siktet for drapene

SORG: i Kongsberg flagges det på halv stang. Foto: Frode Sunde

Uklart om patrulje var bevæpnet

Torsdag formiddag ble det kjent at politiet var i kontakt med gjerningsmannen antageligvis før han rakk å drepe fem mennesker.

Patruljen som kom først til åstedet i Kongsberg hadde den første observasjonen av mannen klokka 18.18, kun seks minutter etter første melding kom inn til politiet.

Patruljen ble beskutt med piler, og mistet kontakt med gjerningsmannen. 18.47 ble han pågrepet i Hyttegata i Kongsberg. I mellomtiden mener politiet at samtlige drapene ble begått.

Etter politiets gjeldende instruks skulle den første patruljen ha vært bevæpnet, da hendelsen er en såkalt PLIVO (pågående livstruende voldshendelse).

– Var den første patruljen bevæpnet?

– Det er jeg ikke kjent med svaret på.

– Hvem vet det?

– Det er jeg usikker på.

– Ble det avfyrt skudd mot ham?

– Det ble ikke avløst skudd mot ham som jeg er kjent med, sier Mathiassen.

BOLIG: Politiet har gjort undersøkelser i Bråthens bolig. Foto: Frode Sunde

Beslag i tre våpen

Politiet har beslaglagt tre våpen.

Det ene er pil og bue. Mathiassen ønsker ikke å gå inn på hva de ytterligere to våpnene er.

– Hva slags skader døde de drepte av?

– De obduseres i dag, så det vil obduksjonen gi et tydelig svar på.

Mathiassen opplyser videre at politiet nå jobber med å kartlegge Bråthens bevegelser fra de fikk de første meldingene til han ble pågrepet, og at de per nå ikke kan kommentere nærmere på hans bevegelser.