Politiet ble varslet om video i 2017: – Var han fortsatt på radaren?

Allerede i 2017 ble politiet varslet om mannen som nå er siktet for drapene i Kongsberg. En kamerat av mannen ble så bekymret at han mente politiet måtte ta grep.

En video som drapssiktede Espen Andersen Bråthen (37) publiserte i 2017 fikk en kamerat til å kontakte politiet fordi han var bekymret for hva Bråthen kunne finne på å gjøre.

Se klippet øverst i denne artikkelen!

Det var Nettavisen som omtalte videoen først. I videoen kom Bråthen med en slags advarsel:

«Jeg kommer med en advarsel. Er det virkelig det her det dere vil? Og til alle som har lyst til å gjør opp for seg selv, så er tiden inne», sier han i klippet.

TV 2-reporter Kadafi Zaman mener hva politiet gjorde med denne bekymringsmeldingen blir et sentralt spørsmål i etterforskningen av Kongsberg-drapene.

– Noe av det i videoen er også lagt ut på engelsk, og det ble lagt ut i 2017. Vi vet også at en kamerat ble så bekymret av det som ble sagt at han varslet politiet om at noen måtte ta grep. Så det blir et sentralt spørsmål hvordan man fulgte opp denne bekymringsmeldingen. Dette er fra 2017, og spørsmålet er om det er flere slike videoer og om det er andre som også har rapportert om truende adferd, sa Zaman til TV 2 Nyhetskanalen torsdag.

Flere domfellelser

37 år gamle Espen Andersen Bråthen er dansk statsborger, med norsk far og dansk mor, men har bodd hele livet i Norge. I etterkant av hendelsen i Kongsberg har det kommet frem opplysninger om at han har vært i politiets søkelys tidligere, og at han har historikk når det kommer til psykiatri og kontakt med helsevesenet. PST sa på en pressekonferanse torsdag at «han har vært ut og inn av helsevesenet».

– Han har også tidligere domfellelser. I 2020 fikk han et besøksforbud på seks måneder mot å ikke oppsøke nære familiemedlemmer, han truet blant annet med å drepe sin egen far. Så lokalt politi og PST må svare på hvordan man fulgte opp bekymringsmeldingene om denne mannen. Ble det lagt bort eller var han fortsatt på radaren? For det er jo helt klart at man ikke lyktes med å stanse ham før han han fikk drepe fem mennesker og skade tre, sier Zaman.

– Er det noe mulig å si noe om hva han mener med legge ut en slik video som dette?

– Nei det vet vi ikke, og vi vet ikke hva annet som er publisert. Her kan det jo være mye mer materiale som politiet har sittet på, eller fått tilgang til nå. Det drypper jo inn ny informasjon time for time, blant annet fra bekymrede naboer og familie som har vært livredde. Samt historikk med psykiatri, helsevesen og andre ting, så dette blir jo nå en kartlegging som politiet må gjøre. Og som blir en del av etterforskningen.

Bekymringsmeldinger om radikalisering

Politiet pågrep Bråthen i Kongsberg onsdag kveld etter å ha mottatt flere meldinger om at en mann skjøt på folk med pil og bue.

Fem personer er drept, og tre er skadet. PST sier drapene fremstår som en terrorhandling.

Han har erkjent at han begikk drapshandlingene, men det er ikke kjent hvordan han stiller seg til straffskyld.

Politiet har mottatt flere bekymringsmeldinger på at han har blitt radikalisert, og naboer forteller at de har opplevd ham som ustabil.

Bråthen skal ha oppsøkt en moské i Kongsberg to, tre ganger i løpet av én måned for noen år siden, de vet ikke helt når. Moskeen sier at drapssiktede, som er konvertitt til islam, sa han hadde et «budskap til verden».

– De sier at han var uønsket i moskeen. De opplevde ham som forstyrret og helt utafor. Så de tar veldig sterk avstand fra det som har skjedd og at dette ikke har noe med det lokale muslimske miljøet i Kongsberg å gjøre, oppsummerte Kadafi Zaman på Nyhetskanalen.

– Praten hans var usammenhengende. Han sa at han hadde fått beskjed fra oven om å formidle et budskap til hele verden. Jeg sa at Kongsberg ikke er stedet å gjøre det, fortalte styrelederen i moskeen, Oussama Tlili, til TV 2 tidligere torsdag.

Fremstilles for fengsling fredag

Politiet og PST jobber nå på spreng for å finne ut av hva som lå bak angrepene i Kongsberg. Fredag skal Bråthen fremstilles for varetektsfengsling.

– I natt har han vært i avhør, og der har han har erkjent de faktiske forhold, altså at han har drept mennesker, skutt med piler og skadet tre stykker. Og så blir det jo nye avhør av ham, men også av vitner som overlevde og som har vært vitne til dette. Og så er det jo også en del spørsmål om politiets aksjon. Det tok en halvtime fra de fikk første melding til denne drapsmannen ble pågrepet. Hvorfor klarte man ikke det på kortere tid? Vi vet at det har vært konfrontasjon med ham kort tid etter første melding, men at han da stakk av. Og de fleste ofrene ble drept i den perioden. Så her er det jo mange spørsmål til politiet og de som var først på stedet, hva gjorde de og hva gjorde de ikke, sa Zaman.