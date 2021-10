Susann (28) ble dumpet av Jakten-Sebastian - slik har hun det i dag

Da Jakten på kjærligheten-bonden Sebastian Muth Johansen (28) inviterte de fire gjenværende frierne hans til å flytte hjem til gården i Lofoten, var det tydelig at flere av damene var svært begeistret over dette.

Dette gjaldt også Susann Myrold (28), men for henne ble gårds-opplevelsen dessverre kortvarig.

Følte seg mislykket

Det var nemlig Myrold som ble dumpet av Muth Johansen etter den første uken hjemme på gården, noe hun tar tungt i episoden. Hun forklarer til kamera at hun føler mislykket i kjærligheten og misforstått, etter at Muth Johansen forteller henne at han ikke tror de to passer sammen.

– Man føler seg litt mislykket som person, det er jo det det går på. Når man aldri finner kjærligheten og prøver hardt flere ganger, så blir man litt motløs, sier hun med tårer i øynene.

Da TV 2 ringer Myrold for å høre hvordan det går med henne i dag, er det dog en annen tone.

– Det går veldig bra! Det var utrolig gøy å være med. Jeg lærte mye om meg selv, og tror nok jeg hadde gjort det igjen, sier hun over telefon.

Sårt der og da

Myrold forklarer at selv om det var sårt der og da, å ikke bli valgt, så hadde hun en fin opplevelse. Hun skryter av både Johansen og produksjonen, i tillegg til de andre frierne.

– Alle damene var veldig opptatt av å spille hverandre god, og å støtte hverandre. Det var ikke noe kniving, men heller en naturlig og fin dynamikk, skryter hun.

På spørsmål om hvorfor hun følte seg mislykket i kjærligheten, svarer hun at det var intensiteten og mangel på ventilering som gjorde at følelsene tok overhånd.

– Jeg kjente veldig på det å ikke bli valgt. Jeg følte litt på avvisningen, og det å ikke være god nok. Så da den boblen sprakk, så kom det litt følelser, forteller hun.

Ble for intenst

Jakten-bonden Johansen sier han bare har fine ting å si om Myrold, og synes hun var både trivelig og imøtekommende. Han forklarer at de hadde en veldig fin relasjon, og at han til vanlig setter pris på damer som vet hva de vil.

– Hun var veldig klar på det hun ville, og var veldig «på» på mange måter. Noe som i det vanlige liv hadde gagnet henne, men akkurat i denne boblen gjorde det ikke det, sier Muth Johansen til TV 2 over telefon.

Bonden forteller at beslutningen hans om å sende 28-åringen hjem var basert på at han følte de var på forskjellige steder følelsesmessig, og at hun var kommet lenger enn han i den prosessen.

– I det virkelige liv så liker jeg jo folk som er på, og er klar og tydelig på hva de vil, men akkurat her ble det for mye for meg å håndtere, forklarer Muth Johansen.

Selv om Myrold innrømmer at hun var betatt av Johansen, er hun ikke skuffet over at hun ikke ble med videre. Hun forklarer at hun trenger en partner som takler den sterke personligheten hennes.

– Jeg blir veldig på når jeg er interessert, og det kom godt frem. Så jeg trenger en fyr som tåler at jeg er på, viser følelser og sier hva de tenker, forteller hun.

Fortsatt tro på kjærligheten

Myrold forklarer også at Jakten på kjærligheten-opplevelsen har gjort henne både sterkere og tryggere på seg selv, og at hun nå vet akkurat hva hun ser etter.

– Jeg har veldig troen på kjærligheten. Når man møter noen man føler det klaffer med, så er det absolutt verdt å være singel en stund først, sier hun.

Når hun får spørsmål om hvordan det går med kjærligheten i dag, forteller hun at hun dater.

– Jeg er veldig fornøyd med hvordan livet mitt er i dag, legger hun til litt hemmelighetsfull.

Myrold forteller at selv om det ikke ble hun og Muth Johansen til slutt, så er hun takknemlig for at hun ble kjent med Johansen og at han ville ha henne med.

– Jeg ønsker han masse lykke til med kjærligheten, avslutter hun.

