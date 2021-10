Oppjusterer antallet skadde i Kongsberg

Antallet skadde etter hendelsen i Kongsberg er oppjustert fra to til tre. Politiet bekrefter også navnet på den siktede mannen.

Politiet opplyser i en pressemelding at oppjusteringen skyldes at en person tok seg til legevakta selv.

– Tidligere har det blitt meldt at det i tillegg til de som ble drept, var to skadde. Dette talle er nå oppjustert til tre. Den siste skadde hadde selv kommet seg til legevakt et annet sted, skriver politiet.

37 år gamle Espen Andersen Bråthen er siktet etter hendelsen i Kongsberg onsdag kveld. Fem personer ble drept og tre personer ble skadd.

PST sier hendelsen framstår som en terrorhandling.

– Jeg hørte varselskudd og så piler

TV 2 meldte navnet på den siktede tidligere torsdag. Politiet bekrefter nå også navnet på den danske statsborgeren.

Bråthen vil bli fremstilt for varetektsfengsling i Buskerud tingrett i Kongsberg fredag klokka 09.00. Dette vil bli gjort trolig via kontorforretning.