Søsteren arrangerte barnedåp - Rasmus Wold ville avlyse grunnet fotballkamp

I stua til komiker og forfatter Rasmus Wold kan det stå på flere skjermer når det koker på idrettsfronten.

Tennisspiller Casper Ruud på en skjerm, fotballspiller Erling Braut Haaland på en annen, og friidrettsutøver Karsten Warholm på en tredje.

– Jeg er en sportsidiot, absolutt. jeg kan ikke høre navnet Vebjørn Rodal uten å tenke: 1.42,48, forteller Wold og sikter til da mellomdistanseløperen ble olympisk mester på 800 meter i 1996.

– En hyllest

Nå har Wold skrevet bok om det å være sportsidiot, og God kveld Norge møter han under boklanseringen på Josefine Vertshus.

– Det å ha skrevet en bok er helt fantastisk. Det har stått på «bucketlista» mi i hvert fall ti år, sier Wold.

Under lanseringen var det bokbad med hans venn og kollega Mads Hansen som intervjuet han om boka, som selvfølgelig har fått navnet «Sportsidiot».

– Det er en slags hyllest til sportsidiotene der ute, sier Wold.

Han forklarer at det er en morsom og tullete bok, i tillegg til at han går i dybden på hva som skjer med oss når det gjelder sportsidioters interesse for idrett. Wold har blant annet også snakket med en psykolog for å forstå mer av sin interesse.

30-åringen har et sceneshow med samme navn og det ble naturlig for han å skrive en bok om temaet.

Barnedåp vs. fotball

Wold sier at idrett gir han øyeblikk som gjør livet hans rikere, men noen ganger kan interessen komme i veien for helt andre naturlige ting.

Det er ikke alltid like heldig:

– Jeg begynte å krangle med søsteren min da hun inviterte til barnedåp midt i «El Clásico», forteller Wold.

«El Clásico» er en kamp mellom rivalklubbene Real Madrid CF og FC Barcelona.

SPORTSIDIOT: Komiker Rasmus Wold har skrevet sin første bok om det å være ekstremt glad i sport - en såkalt «Sportsidiot».

– Da ble det dårlig stemning. Jeg endte faktisk med å dra i barnedåpen, men jeg hadde mobilen oppe i kirka. Det ble et slags kompromiss på helvette, ler han.

Komikeren innrømmer også å ha løyet til venner dersom for eksempel tennisspiller Casper Ruud skal spille kvartfinale.

– Da kan jeg ha sagt at jeg var blitt litt pjusk, smiler Wold lurt.

Flere norgesmestere i familien

Eplet faller ikke langt fra stammen - og det er ingen tvil om hvor 30-åringen har fått sportsinteressen sin fra.

– Det er helt nydelig å dele sportsinteressen med pappa. Han er grunnen til at jeg har blitt sportsidiot, forklarer han.

Komikeren har skrevet om sin far, Espen Wold, flere steder i boka der han nevner alt han kan innen idrett.

Espen har selv lest hva sønnen har skrevet om han:

– Han skriver om hvor snål jeg er og alle rundetidene jeg husker fra skøytebanen, og verdensrekorder fra 60-tallet i friidrett blant annet, smiler pappa Espen.

– Det var ikke noen tvil om at jeg skulle bli sportsinteressert, legger Rasmus kjapt til.

Faren til Rasmus har en tidligere idrettskarriere bak seg og har blant annet blitt norgesmester i tennis.

– Alle i familien har nok vunnet et NM eller to, forteller Espen.

– Det høres hovent ut, men det er dessverre fakta, ler Rasmus som også har drevet med tennis.

– Verste opplevelsen i mitt liv

AKTIV: I tillegg til å like sport på TV liker Rasmus Wold også å spille golf. Han har tidligere spilt tennis også da han var yngre.

Rasmus ble tidlig introdusert for idrett innen ulike grener da hans far blant annet tok han med til OL på Lillehammer da komikeren bare var tre år gammel. Espen var lege under mesterskapet. Da Rasmus var seks-syv år tok pappa han med til Liverpool for første gang.

Til Espens store overraskelse er hans sønner Liverpool-supportere mens han selv holder med fotballaget Everton.

Et år dro de på kamp sammen da Liverpool spilte mot Everton, og pappa Espen måtte stå blant alle Liverpool-supporterne på Anfield.

Seks minutter på overtid scorer Liverpool og stillingen ble 1-0.

– Det er en av de verste opplevelsene jeg har hatt i mitt liv tror jeg, forteller Espen.

– Det er en av de beste opplevelsene mine, sier Rasmus og ler.