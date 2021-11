Drømmen om en storhetstid er blitt et mareritt: – Det gjør vondt

Han husker fortsatt stoltheten av å være Manglerud-supporter.

Kjærligheten for de grønnkledde fra "garasjen" kom til under barndommen på 70-tallet.

– Jeg ble med fatter`n på kamp. Manglerud tapte 14-7, tror jeg. Likevel var jeg fanget. Da var det gjort, sier Bjørn Knutsen nesten 50 år senere.

Det var lysere tider da. Klubben ble norgesmester to år på rad.

Det er blitt fjerne minner. Nedturene har siden vært mange. Oppturene har vært få, og ingen har vært så store som de klubben hadde på 70-tallet.

Likevel har han holdt fast og støttet klubben.

Før vi går nærmere inn på drømmen som brast, uenighetene og kampen mot nedrykk, la oss se på Knutsens lojalitet og optimismen som rådet for kun kort tid siden.

LOJAL: Bjørn Knutsen forelsket seg i de gule og grønne fra "Garasjen" som barn. Siden har han blitt ved klubbens side. Foto: Emma Sofie Sørli / TV 2

– Tok helt av

– Da jeg ble ungdom tok det helt av for meg, sier han.

Knutsen meldte seg inn i The Green Army - supporterklubben til Mangleruds hockeylag.

De var mange som fulgte laget rundt i Norge. Det var ikke uvanlig at det var over 100 Manglerud-supportere på bortefeltet i norske hockeyhaller.

På 80-tallet fortsatte klubben å hevde seg i toppen. Livet som Manglerud-supporter var godt. Knutsen ble godt vant.

Siden har det vært langt mellom høydepunktene.

– NM-gullene har nok betydd enda mer nå som jeg har blitt eldre og de ikke lenger vinner noe. I løpet av årene som har gått har jeg vent meg til å tape, sier han.

DRØMTE IGJEN: Bjørn Knutsen sitt liv som Manglerud-supporter har bydd på mange nedturer. Før 2020/21-sesongen drømte han igjen om en ny storhetstid. Foto: Emma Sofie Sørli / TV 2

Drømmen om en storhetstid

Før 2020/21-sesongen så det utvilsomt lysere ut for Manglerud Star.

– Det var en fin periode, sier Knutsen med et smil.

I andre halvdel av den foregående sesongen hadde Oslo-laget virkelig fått fart på sakene. Fra bunnstrid og få lyspunkter, var Manglerud plutselig blant de bedre lagene.

Det skyldtes nok mye, men det er vanskelig å komme utenom signeringene som ble gjort halvveis i sesongen. Den beste: Signeringen av David Booth.

Mange sperret opp øynene da mannen med over 500 kamper i NHL ble presentert for Manglerud Star. Veteranen leverte også varene i Norge.

– Det er lenge siden jeg har hatt det så gøy på kamp. Da var det virkelig gøy. Jeg følte vi kunne slå hvem som helst, sier han.

Supporteren innrømmer at han på denne tiden våget å drømme om en ny storhetstid.

Investoren bak

I 2019 signerte den norskamerikanske backen Håkon Nilsen for Manglerud Star.

Med det kom også investoren Rolf Nilsen, faren til Håkon, på banen. Hans bidrag økonomisk til klubben ble viktig.

– Han var ekstremt viktig i å kunne bygge det laget vi hadde, sier Cecilie Olsen, som var daglig leder i klubben frem til sommeren 2020.

Signeringene som ble gjort midtveis i 2019/2020-sesongen ble i stor grad finansiert av Nilsen.

Rolf Nilsen ønsker ikke å uttale seg til TV 2.

– IMS Group, med Nilsen i spissen, var ene og alene avgjørende for at Manglerud fikk beholde lisensen og leverte positivt egenkapital 31.12 2019. Uten han hadde vi ikke klart det, mener daværende styreleder i klubben, Birger Vestby.

Håkon Nilsen forlot klubben før inneværende sesong.

Kom tilbake

Etter en god avslutning på sesongen, smidde klubbens mens jernet var varmt. Flere landslagsspillere ble hentet. Klubben hadde et uttalt sportslig mål om å ta steg mot toppen.

To av dem var lagkamerater på landslaget i en årrekke.

En revansjelysten Steffen Thoresen valgte Oslo-klubben etter det som ble en betent avskjed med Storhamar. Thoresen ble blant annet trigget av at ambisjonsnivået i Manglerud var høyere enn tidligere.

Lars Haugen spilte juniorhockey i Manglerud. Siden har han markert seg på den internasjonale scenen. I en årrekke har han vært blant Norges beste spillere. I 2020 kom han hjem til Norge for å vokte buret til Manglerud.

– Jeg tenkte vel som de fleste andre, at Haugen kom til å stenge målet, sier Knutsen.

Det har han ikke gjort.

Kapitelet om de siste 15 månedene i Mangleruds historie vil nok ikke muntre opp noen Manglerud-supportere. Først var det stang ut. Det var gode tendenser, men laget lyktes ikke.

I januar fikk hovedtrener David Livingston sparken. Mer om det senere.

Før denne sesongen tok canadiske Corey Neilson over jobben. Hans periode kan resultatmessig oppsummeres med ett ord: Katastrofal.

Laget vant ikke en eneste kamp i ordinær tid. Det ble to poeng på 13 kamper. Så trakk han seg av familiære årsaker. Siden har Manglerud fortsatt å tape.

KOM HJEM: Lars Haugen kom etter mange år i utlandet hjem til Manglerud Star. Foto: Emma Sofie Sørli / TV 2

Innrømmer skuffelse

Haugen kommer ned gangene i Manglerudhallen med et smil. Veteranen har vært med på mye og lar seg ikke knekke av motgang, men han må jobbe med seg selv nå.

Det renner inn mål. Haugen har ikke vært i nærheten av nivået folk forventer.

– Så klart er det tøft. Jeg har ikke klart å løfte laget i den situasjonen vi er i, sier han.

– Hvordan har tiden i Manglerud blitt sammenlignet med hvordan du så det for deg da du kom tilbake?

– Jeg hadde selvfølgelig trodd og håpet at det skulle bli litt mer enn hva det er blitt. Jeg kjenner jo til Manglerud, så jeg vet det ikke er storsatsende. Vi er ikke klubben med størst pengesekk, men jeg hadde håpet og fikk for så vidt også beskjed om at det skulle satses mer. Men ting endrer seg. Vi får prøve å gjøre det beste ut av det, svarer han.

TIL SAK: Tidligere Manglerud-trener David Livingston gikk i januar til sak mot Manglerud Star. Foto: Håkon Mosvold Larsen

Gikk til sak

I januar stormet det rundt Oslo-klubben.

Daværende Manglerud Star-trener David Livingston ble oppsagt.

Livingston var ikke enig i grunnlaget for oppsigelsen. Han vurderte å gå til sak mot sin arbeidsgiver gjennom nesten syv år, og fikk advokat i Elden DA, Tony A. Vangen, til å se på saken.



I mars sendte klubben ut en pressemelding om at partene hadde inngått en "minnelig avtale".

Avgjørelsen om å si opp Livingston var et retningsvalg.

– Livingston hadde gjort en fenomenal jobb for Manglerud. Det kan vi sette to streker under. Fra jeg kom inn var det et ønske i Manglerud om å øke profesjonaliteten. Det var mange samtaler om han skulle med på den reisen. Jeg og han hadde mange gode samtaler og det ble gjort et grundig arbeid før det etter to år ble tatt en beslutning om at han ikke skulle med videre, sier tidligere styreleder Birger Vestby.

– Det ble gjort fordi dere ønsket mer profesjonalitet?

– Ja, men ikke fordi han ikke er profesjonell, men fordi vi ønsket en annen profil med annen kompetanse.

Ifølge Vestby var styret samstemte om å gjøre en endring.

– Ikke som en vennegjeng

I september, samme uke som Manglerud serieåpnet, sa styreleder Birger Vestby opp sin stilling. Uken før ga sønnen, Mads, seg i klubben.

Vestby ville ikke kommentere saken den gang. Nå forteller han TV 2 om hvordan opplevde tiden i Manglerud.

– Ser du at tidspunktet du ga deg på kunne vekke reaksjoner?

– Egentlig ikke, fra mitt ståsted tror jeg det var det best mulige tidspunktet. Alt er ryddet opp i økonomisk og alt ligger til rette for at de kan utvikle klubben videre. Nå har de et fundament de ikke har hatt tidligere, svarer Vestby.

Han bekrefter at det har vært uenighet om veien videre i Manglerud Star, men mener at det ikke har handlet om hvordan klubben skal tas videre, men heller om hvem som skal være ansvarlig.

– Når du kommer inn i en klubb som styreleder vil det alltid være mange der med lange relasjoner. I Manglerud er det mange med sterke bånd til hverandre, som ønsker det beste for seg og sine. Manglerud ble nok drevet litt for profesjonelt under min ledelse. Det var det ikke alle som likte. Det ble drevet som et styrearbeid og ikke som en vennegjeng, sier Vestby.

Han mener at flere ikke ønsket å ta klubben i den retningen han ønsket.

– Hvis du vil sitte og nikke og ikke gjøre noe, kan du være der. Men hvis du vil stå for noe og utvikle noe, er det ikke riktig sted, sier Vestby.

Den tidligere styrelederen beskriver det han kaller "Manglerud-kulturen" som noe han tror vil fortsette i mange år.

– Den tror jeg skal få leve videre. Det er deres kultur som har gjort at de har holdt seg og klart seg så bra så lenge. Man kunne selvsagt endret på mye, men det er ikke noe veldig mange ønsker. Den kulturen tror jeg vil fortsette så lenge Idretts-Norge fortsetter som nå, sier han.

IKKE ENIG: Ansvarlig for sport i Manglerud Star, Gisle Olsen, er uenig med Birger Vestby i at ikke alle i klubben ønsket at klubben skulle drives profesjonelt. Bildet er tatt i en annen anledning. Foto: Frode Sunde / TV 2

– Sett oss i speilet

Ansvarlig for sport i klubben og nestleder i styret, Gisle Olsen, har ingen kommentar til Vestby sine uttalelser om at Manglerud ble drevet litt for profesjonelt under hans ledelse, men at ikke alle likte det.

Han mener det er langt mer sammensatt enn at noen angivelig ikke skal ønske å drive klubben profesjonelt.

– Har du opplevd uenigheter om hvordan klubben skal drives videre?

– Ja, men det er det vel i alle klubber. Det er ikke noe unikt med Manglerud. Alle her har nok ønsket at klubben skal bli drevet mer profesjonelt, men å snakke om profesjonalitet her blir jo utopi. Vi har null administrasjon og det drives på dugnad, selv om selvfølgelig spillere og trenere lønnes. Graden av profesjonalitet må nok defineres før noen kan påberope seg å ha vært mer profesjonelle, sier han.

For Olsen er det viktig å understreke at Vestby og Manglerud skiltes som venner, og at han ønsker Vestby alt godt og takker for god innsats i hans tid i klubben.

Han synes sesongen så langt har vært vond.

– Vi har vel sett oss selv i speilet og erkjent at produktet på isen er et produkt av mye, som dårlig drift. Først må vi rydde opp i økonomien, så vi fortsatt har positiv egenkapital ved årsskiftet. Det er alltid noen som skriker etter bedre spillere når det går slik, men vi føler spillerne som er her er gode nok. Vi har ikke økonomiske rammer for å hente spillere utenfra for å slukke branner. Vi må stole på interne krefter og billige varianter. Det her er en realitetssjekk for oss, som flere andre norske klubber har fått kjenne på og kommet styrket ut av de senere årene, sier Olsen.

– En mulighet

Også tidligere daglig leder i klubben, Cecilie Olsen, bekrefter at hun opplevde interne uenigheter om veien videre.

– I en klubb med så mye kultur som det Manglerud har, er det mange som mener mye. Det er sunt å ikke alltid være enige, men man må bli enige om en vei og tørre å stå for det man har valgt. Det er det viktigste nå, sier hun som fortsatt følger klubben tett.

Hun trodde under sin tid i klubben at de ville ta steg riktig vei, men forsto at å nå helt opp i toppen i norsk hockey ble vanskelig. For det var ikke rammene gode nok.

Olsen mener klubben nå har en mulighet til å finne rett vei.

– Det som har skjedd nå er ikke nødvendigvis et kaos. Det kan gi klubben en mulighet til å bli enige innad om hvilken vei man skal gå, sier hun.

– Gjør vondt

Fra utsiden har Knutsen fått med seg at det har vært uenigheter innad i klubben.

– Jeg hører rykter om at det er mye tull og tøys. Det er jo trist. Jeg blir jo lei meg da jeg hører alle disse ryktene. Det går inn på meg. Jeg har jo veldig følelser for den klubben, sier supporteren.

Han mener utviklingen med at stadig flere klubber er helprofesjonelle, er utslagsgivende for at bydelsklubben ikke lenger kan yppe seg med storklubbene. Det handler om økonomiske rammer, mener han.

SVIKTER ALDRI: Bjørn Knutsen vil leve resten av sitt liv i gule og grønne supporterfarger. Det er uaktuelt å svikte favorittklubben. Foto: Emma Sofie Sørli / TV 2

Håpet er borte

En sovende mester er vekket. Knut Jørgen Stubdal er hentet inn som klubbens nye hovedtrener - ti år etter sparkingen i Lørenskog. Igjen er det et snev av optimisme rundt klubben.

I hans andre kamp som hovedtrener tok Manglerud det første poenget siden serieåpningen. De har nå tre poeng etter 16 kamper.

Knutsen tror det vil løsne noe nå. De berger seg, tror han.

– Hvordan går det inn på deg når laget taper kamp etter kamp?

– Jeg blir i dårlig humør. Jeg blir forbanna. Innerst inne vet jeg vel at sjansen er stor for at det skjer, men likevel er det jævlig tungt, svarer Knutsen.

Han tror ikke lenger at han vil oppleve en ny storhetstid med klubben i sitt hjerte. Det lyset ble blåst ut da det heller ikke forrige sesong lyktes.

– Det håpet forsvant da, men jeg våkner jo alltid og tenker at nå lysner det. Nå kommer det nye spillere, nå blir det bra, nå snur det. Jeg er jo optimist, sier han.

Knutsen reiser fortsatt rundt og støtter laget. Ikke like ofte som før, men som oftest. De er blitt stadig færre som gjør det. Nå kan de være tre supportere på bortefeltet i Stjernehallen - fra det som kunne være 100 på 70-tallet.

– Forstår du de som ikke lenger velger å møte opp og støtte laget?

– Nei, jeg gjør egentlig ikke det. Du må jo støtte laget i motgang og medgang, svarer den lojale supporteren.

Torsdag håper han igjen på seier. Sparta-Manglerud kan du se på TV 2 Play fra 18.30 torsdag.