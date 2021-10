Slet med å akseptere egen kropp. Nå sprenger Solfrid grenser: – Man vet ikke hvor det skal ende!

– Det føles ut som noe jeg bare har drømt, men det skjedde faktisk. Det føles helt utrolig.

For bare halvannet år siden var det ingen som hadde trodd at 22-åringen skulle oppnå det hun gjorde i starten av oktober.

I øvelsene rykk og støt smalt hun til med henholdsvis 103 og 140 kg under U23-EM i finske Rovaniemi. Det holdt til gull – og gjorde henne historisk: Ikke siden 1972 hadde en nordmann tatt sammenlagtgull i et internasjonalt mesterskap i vektløfting.

Historisk: – Ingen kvinne har støtet så mye

Solfrid hadde allerede rukket å markere seg på den internasjonale scenen ett halvt år tidligere, da hun tok et oppsiktsvekkende bronse i senior-EM.

«Ingen kvinne i Norge har støtet så mye», skrev vektløfterforbundet på sine Facebook-sider den gang.

TERAPI: Vektløfting har styrket Solfrid Koanda på flere plan. Foto: Fredrik Fjellvang / TV 2

Hun hadde riktignok drevet litt med crossfit, men elektrikeren fra Arendal hadde aldri ofret vektløfting en tanke før starten av pandemiåret 2020.

I dag er hun plutselig Norges fremste internasjonale håp i sporten.

– Norges sterkeste kvinne? Det vil jeg kanskje ikke si, men jeg er kanskje den som har støtet mest, da, sier arendalitten beskjedent – før hun trekker på smilebåndet.

Forundrer: – Noe helt annet enn man har sett tidligere

TV 2 møter Solfrid under en trening på Crossfit Blindleia like ved den sørlandske skjærgården. På veggen ved inngangspartiet henger et rykende ferskt avisutklipp som dokumenterer gullet fra Nord-Finland.

– Det er dødskult. Vi er stolte! Det er en ære å ha henne i lokalet, og hun er en inspirasjon og motivasjon for at jenter kan løfte tunge vekter, sier Frank Leandro Fredriksen, daglig leder i Crossfit Blindleia.

Det var han som overbeviste Solfrid om å satse på vektløftingen.

VEGGPRYD: Crossfit Blindleia er stolt av gullvinneren sin. Foto: Fredrik Fjellvang / TV 2

– Man så noe eksplosivt. Noe helt annet enn det man har sett før i ei jente. Noe man ikke hadde sett tidligere, poengterer Fredriksen, som er eksremt fascinert over framgangen hun har visst den korte tiden hun har holdt på:

– Hun begynte å støte på 90 kg. Nå er hun nesten på 145 kg. Å komme fra intet på så kort tid... Potensialet er sykt – man vet nesten ikke hvor det skal ende!

FERSK: 22-åringen har kun drevet med vektløfting i halvannet år. Foto: Fredrik Fjellvang / TV 2

– Muskuløs siden jeg gikk rundt i bleier

Solfrids første mesterskap var NM på Vigrestad den 1. mars 2020. Der satte hun like godt ny norsk rekord i støt.

– Landslagstrenere og landslagssjefen ble interessert. Hvor kom jeg fra, liksom? Jeg hadde ikke drevet med noen spesiell idrett før engang, forklarer Solfrid selv.

At hun styrte unna de tradisjonelle lagidrettene var det en grunn til. Hun manglet selvtillit og hadde lavt selvbilde, som følge av sin muskuløse kropp.

– Det var ikke alltid så lett, forklarer hun, og fortsetter:

I BASSENGET: Her er Solfrid to år. Foto: Privat

– Jeg har vært muskuløs siden jeg gikk rundt i bleier. Det å vokse opp i barnehagen og på ungdomsskolen.. Jeg føler liksom det har hengt en unaturlighet ved det. Det er så lett for folk å skulle påpeke det. Man får høre: «Åå, du ser så sterk ut». Jeg følte meg ikke feminin, og det er det som har vært litt vanskelig.

På skolen valgte hun alltid hettegenser foran tettsittende treningsklær. Tights styrte hun unna. Hun ønsket ikke å skille seg ut - og prøvde heller å gjemme seg i mengden.

Hun følte seg unormal.

Støttespilleren som har betydd alt

– Jeg kunne føle at det var noe galt med meg. Det finnes forskjellige kropper, det vet man, men man blir veldig selvbevisst og sammenligner seg med det man ser på TV og det man ser i reklamer. Jeg kjente meg ikke igjen i andre og hadde ikke noen å se opp til, sier hun.

Vektløftingen har vært en viktig bidragsyter i kampen om å overvinne de vonde tankene. Bearbeide selvbildet.

Endelig mestrer hun noe. Endelig tør hun.

– Det er rart å tenke på av og til. Jeg hadde ikke noe jeg var veldig flink i barndommen. Det er gøy når man plutselig finner noe man er god i, sier hun og smiler.

KJÆRESTEN: Damian Zielinski har fått følge Solfrids forvandling tett på. Foto: Fredrik Fjellvang / TV 2

Ved siden av henne står kjæresten Damian, som har vært kjæresten hennes siden videregående. Av og til er han med på trening for å bistå med vekter og sørge for at det strenge treningsprogrammet overholdes.

Men aller mest som støttespiller. Solfrid omtaler ham som den viktigste støttespilleren når tankekjøret var på sitt verste - og den som pushet henne hardest for å takke ja til tilbudet om å stille til NM for halvannet år siden.

– Han sa jeg kom til å vokse som person.

Meant to be

Damian på sin side er klokkerklar på at vektløftingen har blitt et tydelig «før og etter» for sin bedre halvdel.

– Jeg ser på henne at selvtillit gjør mye med en person, forklarer han.

– Hvordan da?

– Hun har blitt mer trygg på seg selv, og tør en del mer ting. Hun er mer åpen og positivt innstilt.

Det er Solfrid enig i.

DRØMMER STORT: Paris-OL i 2024 er en av de største målene Solfrid har satt i framtiden. Foto: Fredrik Fjellvang / TV 2

Nå – endelig – kjenner hun på at hun er hun stolt av kroppen sin og det den får til.

– Det at jeg er muskuløs, gjør at jeg er flink i denne idretten. Det er kanskje ikke så farlig at jeg har tykkere lår og større rygg. De er der for en mening: Tykke lår – «squatte» mer, liksom. Det er kult i dag å kunne si at jeg tar 200 kg i knebøy, det er ikke mange som kan gjøre det, sier hun, før hun avrunder:

– Det ble vektløfting, og jeg er veldig glad for at det ble det. Det føles «meant to be», avslutter Solfrid.

Treningen er over. Nå ser hun fram til nye mesterskap. Nye titler kan innkasseres. En stor drøm er å representere Norge i Paris-OL i 2024.

Men den viktigste kampen er allerede langt på vei vunnet.