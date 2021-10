Ingen avklaring i Bråthen-saken: – Et slikt møte er ekstremt krevende

Det er avtalt et nytt møte mellom partene neste uke.

– De la frem det de mener er sitt grunnlag for et drøftelsesmøte, og jeg la fram min opplevelse av det samme, men også min versjon av en ganske lang karriere som sportssjef, sa Bråthen, som ikke ønsket å gå inn på hva som konkret ble sagt.

– Det er ikke sikkert jeg får sortert det ut fra den trange, lille pappen min ennå. Det er ingen tvil om at et slikt møte er ekstremt krevende, men jeg fikk legge fram hele min historie uten å bli avbrutt en eneste gang. Det føltes bra for meg endelig å kunne legge frem en versjon som i mitt hode er 100 prosent korrekt slik jeg opplever den, sa han.

Det sier Clas Brede Bråthen etter torsdagens drøftelsesmøte på Aker Brygge.

– Var det mye du ble konfrontert med som du ikke var forberedt på?

– Nei, svarer Bråthen.

Det er avtalt et nytt møte mellom partene torsdag neste uke.

På spørsmål om hva som er mulig utfall fremover, svarer Clas Brede Bråthens advokat Marit Håvemoen til TV 2:

– Hvis arbeidsgiver bestemmer seg for å gå til en oppsigelse, vil det være noe Clas Brede kan bestride.

– Så det kan det bli to rettssaker?

– Det er riktig.

Bråthen har stevnet Skiforbundet for retten fordi han mener han har krav på fast jobb som hoppsjef.

– Et fint møte

Generalsekretær Ingvild Bretten Berg i Skiforbundet karakteriserer det som «et fint møte», men ønsker ikke å kommentere hva som ble sagt på møtet.

– Nå skal vi vurdere det som er arbeidsgivers grunnlag for en oppsigelse, opp mot de opplysningene han har delt med oss i møte. Så nå har vi et beslutningsgrunnlag som Skiforbundet skal ta sin beslutning på grunnlag av, sier Skiforbundets advokat Nina Sandnes etter møtet.

– Det vi har sagt er at det er noen skriftlige bevis i saken som vi skal dele med han, så har vi sagt at hvis han ønsker å ha kontradiksjon , så skal han få det, men det skal vi få beskjed om neste uke, sier Sandnes.

– Det blir en avgjørelse når vi er ferdig med kontradiksjonen, sier hun.

– Mye vanskeligere for familien

Atle Sønsteli Johansen, leder for juridisk avdeling i LO, mener det alltid er bra at partene snakker sammen.

– Jeg tror det var godt for ham å forklare den historien sammenhengende. Det satte han pris på, sier Atle Sønsteli Johansen til TV 2 etter møtet.

– Det er nok mye, mye vanskeligere for familien min enn meg. De har ikke gjort annet enn alltid å gi meg mulighet til å drive med det som er min lidenskap. Det er vondt å se mine aller nærmeste være så bekymret for meg. Det er leit, sier Bråthen til TV 2.

Bråthen bekrefter at det var en lettelse å fortelle hele sin historie.

– Hva håper du kommer ut av det? Kan det komme noe godt ut av det?

– Ja, det kan det, men akkurat nå er jeg ikke sikker på hvordan jeg skal konkretisere det. Verden går alltid videre, og det er viktig å ha perspektiv på ting. I forhold til mange andre ting er dette trivialiteter. Selv om jeg har vært heldig som har jobbet og jobber med lidenskapen min, er det ikke noe som varer evig, men vi får bare jobbe på, sier Bråthen.

Dette er Bråthen-saken

Clas Brede Bråthen har vært hoppsjef siden 2004 og har kontrakt til april 2022. Konflikten mellom Bråthen og Norges Skiforbund ble kjent 17. august i år da TV 2 avslørte at forbundet vil avslutte sportssjefens kontrakt når det går ut i april 2022. I juni signerte hoppkomitéen en ny avtale med Bråthen, som også er signert av hoppsjefen. Avtalen stoppet hos generalsekretær Ingvild Bretten Berg. Dette skyldes en personkonflikt mellom Bråthen, Bretten Berg og skipresident Erik Røste.

Skiforbundet har reagert på Bråthens kommunikasjonsform, hvor de blant annet har reagert på at hoppsjefen gikk ut i media og var kritisk til at kvinnehopperne ikke fikk konkurrere under koronapandemien, mens herrene fikk. I desember 2020 fikk Bråthen en skriftlig advarsel fra Skiforbundet.

Saken har etter den ble kjent vakt enorm oppsikt, og Bråthen har fått stor støtte fra trenerapparatet og utøverne i hopplandslaget. I august leverte landslagstrener Alexander Stöckl et brev til generalsekretær Bretten Berg der han krevde at den nye avtalen blir signert. Stöckl har også uttalte at han revurderer sin egen fremtid dersom Bråthen må gå.