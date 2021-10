Kurt fant 20-30 piler ved inngangsdøren

Blant dem var romsdalingen Kurt Voldseth.

Han er opprinnelig fra Åndalsnes, men har bodd i Kongsberg i over 30 år.

– Det har alltid vært en stille og rolig by, sier Voldseth til TV 2.

Fant 20-30 piler

Men onsdag kveld ble alt snudd på hodet.

– Jeg bor rett i nærheten av der det meste skjedde, og var på vei ned til Kiwi for å handle. Da jeg kom hjem fant jeg 20-30 piler og en knivslire fem meter fra inngangsdøren min, sier han.

Da var klokka rundt 18.30. Politiet har bekreftet at de først kom i kontakt med gjerningspersonen drøye ti minutter før det, men at de ble skutt etter med pil og bue og deretter mistet ham av syne.

SKULLE PÅ BUTIKKEN: Kurt Voldseth skulle egentlig på Coop-butikken hvor angrepene begynte. Men han ombestemte seg. Da han kom hjem igjen fant han 20 piler og en knivslure utenfor inngangsdøren sin. Foto: Frode Sunde

– Jeg skjønte at noe hadde skjedd fordi jeg hørte masse skrik. Da løp jeg ned dit og så forskjellige ting.

Voldseth så blant annet en dame bli angrepet. Han klarte derimot ikke se hvilket våpen gjerningsmannen brukte.

– Men det var masse blod.

– Dødsskrik

Kort tid etter han ble vitne til det grufulle angrepet, kom politiet og jagde ham inn i boligen igjen.

– Det var grusomt å høre skrikene til den dama. Det var dødsskrik som jeg aldri hadde hørt før. Jeg skjønte at det var et desperat rop om hjelp.

Verken Voldseth eller TV 2 er kjent med om kvinnen som ble angrepet, er blant de fem drepte.

Politiet opplyste tidligere torsdag at det var fire kvinner og én mann som ble drept.

– Jeg er helt skjelven

Han er klar på at dette er noe som vil prege Kongsberg i lang tid fremover.

– Det går nok en stund før folk kommer over dette her.

Nabo Terje Kristiansen er også skrekkslagen etter det som har skjedd.

– Jeg er helt skjelven jeg, sier han til TV 2.

Kristiansen forteller at bilene sto tett i tett over alt, og at det var umulig å komme seg frem noe sted.

– Det var politibiler, sykebiler, helikopter og alt mulig her. Da ble jeg redd, og tenkte på Utøya med en gang, sier han.

Kristiansen kjente også en av kvinnene som er bekreftet drept.

– Hun var en veldig flink jente. Jeg fryser på ryggen, det er så forferdelig.