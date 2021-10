Dette er mannen som er siktet for drapene i Kongsberg

Politiet pågrep Bråthen i Kongsberg onsdag kveld etter å ha mottatt flere meldinger om at en mann skjøt på folk med pil og bue.

Fem personer er drept, og tre er skadet. PST sier drapene fremstår som en terrorhandling.

Han har erkjent at han begikk drapshandlingene, men det er ikke kjent hvordan han stiller seg til straffskyld.

37-åringen er tidligere domfelt flere ganger, og TV 2 kjenner til vært i kontakt med helsevesenet ved flere anledninger. Politiet har mottatt flere bekymringsmeldinger på at han har blitt radikalisert, og naboer forteller at de har opplevd ham som ustabil.

KLAPPJAKT: Politiet jaktet på Andersen Bråthen over en lengre periode. Imens han flyktet fra politiet rakk han ifølge politiet selv å drepe fem mennesker. Foto: Håkon Mosvold Larsen

Bekymringsmeldinger

Politiet bekreftet torsdag at de har mottatt bekymringsmeldinger om at Bråthen var radikalisert, senest i 2020.

– Politiet har tidligere vært i kontakt med mannen, herunder at det har vært bekymring knyttet til radikalisering. Vi har ikke registrert meldinger på mannen i 2021, sier politimester Ole Bredrup Sæverud.

Politiet fikk den siste bekymringsmeldingen i 2020.

– Det har vært flere meldinger, men hvor mange og over hvor lang tid har jeg ikke oversikt over. Det er noen, men alle meldingene har vært fulgt opp, understreker Sæverud.

Han er en konvertitt til islam, og TV 2 er kjent med at han har hatt kontakt med norsk helsevesen flere ganger.

Les også: Fem er drept – her er tidslinjen

PIL: Andersen Bråthen benyttet pil og bue i tillegg til flere andre type våpen. Her står en pil fast i en husvegg i Kongsberg. Foto: Håkon Mosvold Larsen

Kom med advarsel i 2017

I en video publisert på YouTube kom Bråthen med en advarsel i 2017.

Videoen er nå avpublisert, men i klippet ser Bråthen i kamera og forteller blant annet at han nå er muslim, og at omtaler seg selv som en budbringer.

- Hei. Jeg er en budbringer. Jeg kommer med en advarsel. Er det virkelig det her det det dere vil? Og til alle som har lyst til å gjøre opp for seg selv, så er tiden inne. Bær vitne til at jeg er muslim, sier han.

Bråthen publiserte to videoer, en der han snakket norsk og en der han snakket engelsk.

HALV STANG: Flere steder i Kongsberg flagges det på halv stang torsdag. Foto: Frode Sunde

Besøkte moské

TV 2 har torsdag snakket med Oussama Tlili, lederen i Kongsberg eneste moské. Han forteller at Bråthen var innom moskeen flere ganger for fem eller seks år siden, og at han gjorde inntrykk.

– På hvilken måte gjorde han inntrykk på dere?

– Både i budskap og oppførsel, sier styrelederen.

STYRELEDER: Oussama Tili er styreleder i moskeen i Kongsberg, og Bråten var innom for flere år siden. Foto: Finn Erik Robstad/ TV 2

– Praten hans var usammenhengende. Han sa at han hadde fått beskjed fra oven om å formidle et budskap til hele verden. Jeg sa at Kongsberg ikke er stedet å gjøre det, sier styrelederen også.

– Tenkte du at han var radikalisert?

– Nei, overhodet ikke. Jeg tenkte mer at han hadde fått en slags åpenbaring. Jeg oppfattet ikke at det hadde noe med islam å gjøre.

De to, tre gangene mannen var innom, var han ikke innom for bønn, sier styrelederen.

KRIMTEKNIKERE: Politiet jobber torsdag med å sikre spor og gå nøye gjennom åsteder. Foto: Frode Sunde

– Han var innom her og ønsket en prat om en åpenbaring, og vi oppfattet det ikke så seriøst, for å være ærlig, sier styrelederen.

Han sier at han ikke husker hva denne åpenbaringen konkret gikk ut på, annet enn at det var et «merkelig budskap» han ville formidle.

Dansk statsborger

Bråthen er dansk statsborger, og har bodd i Kongsberg i flere år. Han er født i Norge og har norsk far og dansk mor.

I 2020 fikk han seks måneders besøksforbud mot sine foreldre, etter å ha kommet med drapstrusler mot faren.

Bråthen hadde ifølge avgjørelsen i Kongsberg og Eiker tingrett lagt igjen en Colt-revolver på en sofa før han gikk fra foreldrenes hus. Ifølge anmeldelsen så revolveren ut som et funksjonelt våpen.

Flere ganger domfelt

37-åringen ble i 2012 dømt for tyveri og bruk av narkotika. Han brøt seg inn i Norsk bergverksmuseum ved å knuse flere vindusruter.

I dommen kom det frem at han også var tidligere dømt for lignende forhold, men at det var så lenge siden at det ikke fikk betydning for straffutmålingen.

Berit Stenseth, rådgiver i Buskerud tingrett, opplyser at det blir avholdt fengslingsmøte i Kongsberg tinghus fredag klokken 09.00, med mindre partene blir enige om å gjennomføre fengslingen som kontorforretning.