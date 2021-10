Åpner opp om avslutningen til «Dexter»: – What the hell was that?

Michael C. Hall returnerer som seriemorderen «Dexter» i en nyinnspilling. Han avslører at han ønsket en bedre slutt på serien enn det den orginalt fikk.

– Jeg deler publikums misnøye, forvirring og «what the hell was that» når det gjelder avslutningen av «Dexter». Jeg hadde et ønske om å besøke karakteren og serien igjen, på en måte som var mer tilfredsstillende, sier Hall til God kveld Norge.

Han forteller også at det til stadighet har kommet muligheter til å lage nye sesonger av «Dexter», men at han ikke ønsket å gjøre det før han var komfortabel med hvordan histories skulle skrives og hvordan produksjonen skulle bli.

I videoen øverst i saken forteller han hvordan han kommer i Dexter sitt drapsmodus.

KALD INNSPILLING: Bildet fra den nye sesongen viser Dexter i den lillen byen Iron Lake. Her har han flyttet og byttet identitet. På spørsmål om hvordan han vil beskrive den nye serien, startet han med å si: kald. Foto: Pressebilde

Fått et nytt liv

Det er Paramount+ som lager «Dexter: New Blood», og premieren er 8. november. Her fortsetter vi der det slapp i 2013.

Det siste man fikk se av den morderiske karakteren, var at han flyttet vekk fra alle han hadde kjær, inkludert sin egen sønn. Dette gjør han i håp om å skjerme de gjenlevende familiemedlemmene. Det var nemlig ikke få som måtte bøte med livet etter at de fant ut Dexters hemmelighet: At han var en seriemorder.

SUPERSTJERNE: Michael C. Hall ble en internasjonal stjerne, blant annet på grunn av «Dexter». Foto: Chris Pizzello

I den nye sesongen, lærer vi at Dexter Morgan har endret navn til Jim Lindsay. Han har flyttet til en liten, snøkledd by hvor han jobber i en jaktbutikk. Han har ikke drept på mange år, og virker tilsynelatende fornøyd med livet sitt.

Uten å røpe for mye, så skjer det en hendelse som vil snu opp ned på livet hans nok en gang. Blodtørsten er kanskje ikke helt borte likevel.

– Det å komme tilbake til en rolle jeg ikke har gjort på så lenge, og som jeg tidligere har brukt så mye tid på å gjøre, er gøy og tilfredstillende. Det er ulikt noe jeg har opplevd før som en skuspiller, sier Hall til God kveld Norge.

I videoen øverst i saken kan du se de første bildene fra den nye TV-serien.

DRAPSMANN: Dexter har sin helt egne kode. Han kan drepe, så lenge de er onde. Han har behovet for å drepe fordi han selv så foreldrene bli drept. Foto: Alamy

Store forventninger

Dexter var en stor suksess fra 2006 til 2013. TV-seerne kunne følge utviklingen til Dexter Morgan, som drepte mennesker han mente verden var bedre uten.

I den syv år lange pausen mellom de to innspillingene, har fans fått lang tid til å bygge opp store forventninger til Paramount-serien.

– Hvordan håndterer du at så mange har store forvetninger til TV-serien?

– Jeg prøver å ikke tenke på det, sier han lattermildt, før han fortsetter:

– Vi har bare fokusert på å fortelle denne historien, som vi mener er verdt å fortelle. Vi får la resten utfolde seg som det må.